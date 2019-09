Jolywood impulsará un camión pesado totalmente eléctrico con sistema de almacenamiento de energía solar

SUZHOU, China, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co ("Jolywood"), el principal fabricante de módulos fotovoltaicos de China, presentó hoy su sistema de almacenamiento de energía solar con el lanzamiento del camión pesado totalmente eléctrico fabricado por Breton. Como principal actor del emergente sector de camiones eléctricos, Jolywood ha impulsado un crecimiento sustancial en el sector de Internet de la Energía (IoE), haciendo que las energías renovables sean más accesibles.

Junto con Breton, Jolywood presentó en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial ("WAIC") celebrada del 29 al 31 de agosto en Shanghái el camión pesado totalmente eléctrico y su sistema de energía inteligente. WAIC es el evento más importante del mundo para la industria tecnológica y recibe a más de 400 compañías globales, incluidas Alibaba y Huawei.

"Con alimentación solar y eólica además del sistema de almacenamiento de energía, se integra con la tecnología de automoción e Internet. Se convierte en una importante alternativa ecológica a los camiones de gasolina", afirmó el Sr. Meng de Breton.

Con la tecnología del sistema de energía fotovoltaica de Jolywood, el vehículo pesado totalmente eléctrico o el camión eléctrico funciona con energía limpia suministrada por la estación de generación de energía fotovoltaica y la turbina eólica. El sistema hace que la energía limpia sea ampliamente accesible y altamente eficiente.

Los camiones pesados generalmente necesitan hacer largas rutas con grandes cargas; el vehículo pesado totalmente eléctrico hace que estos viajes sean menos arduos y menos contaminantes. El módulo fotovoltaico utilizado en el sistema es el módulo de construcción bifacial monocristalino de alta eficiencia JW-T60N tipo N desarrollado por Jolywood. Además de las características avanzadas de rendimiento del módulo de tipo N de Jolywood, como la alta eficiencia de conversión, el módulo está equipado con la innovadora lámina posterior de malla transparente de Jolywood, que reduce significativamente el peso del módulo. Para camiones de servicio pesado, la instalación ligera se traduce en una reducción de la carga, el menor consumo de energía y un aumento de la distancia.

Además de hacer un excelente uso de la nueva energía, el camión pesado totalmente eléctrico de Breton se controla mediante un sistema de conducción automática. Las dos características juntas demuestran el aumento y la importancia de la tendencia de Internet de la Energía. Según Chen Fangming, Presidente de Breton, el futuro de la energía será eléctrico, con baja emisión de carbono e inteligente. Y es Internet lo que integra todos los sectores. En ese sentido, acaba de comenzar un nuevo e inteligente futuro para la energía con un viaje totalmente eléctrico iniciado por Jolywood y Breton.

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es líder mundial en desarrollo, producción y comercialización de láminas posteriores fotovoltaicas, células solares monocristalinas bifaciales de alta eficiencia y módulos bifaciales. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el fabricante más grande del mundo de láminas posteriores fotovoltaicas, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial 100 % propiedad de Jolywood Suzhou, se fundó en 2016 y lidera desde 2017 la industria solar global con 2,4GW en capacidad de fabricación de células solares biofaciales de tipo N.

