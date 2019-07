15 de julio de 2019

Junio a 1ª mitad de 2019: Estabilidad en las cifras de Fráncfort y los aeropuertos del Grupo de Fraport (2)

Cifras de tráfico de Fraport Junio de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport1 Junio de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 580 244 3,4 171 444 -4,8 45 871 1,4 33 643 933 3,0 1 047 602 -2,6 252 316 2,1 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 188 622 6,7 917 -10,0 3372 3,3 859 557 3,4 5726 -5,4 16 679 -1,6 --- Fraport Brasil 100,00 1 153 394 0,6 6220 -16,9 10 377 -6,3 7 416 942 8,5 38 121 -5,6 65 695 -0,9 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 514 607 3,3 3321 -10,1 4268 -7,3 3 450 261 17,4 20 111 -4,4 28 680 8,8 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 638 787 -1,5 2899 -23,6 6109 -5,6 3 966 681 1,8 18 010 -6,9 37 015 -7,3 LIM Lima Perú 80,01 1 894 062 7,9 20 725 -3,9 16 279 4,3 11 296 901 6,2 123 700 -5,9 96 141 1,4 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 4 465 012 2,1 641 -17,8 35 083 2,0 10 921 570 2,7 3619 -7,0 93 097 3,8 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 342 410 1,1 475 -20,3 17 796 0,9 6 333 089 2,0 2730 -5,7 51 979 1,8 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 541 718 -3,5 15 -10,2 3937 -5,0 1 085 154 -1,4 88 21,5 8801 -5,1 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 460 470 3,4 40 -14,2 2998 8,0 1 126 245 -3,5 209 -6,8 8083 6,0 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 134 179 0,4 0 n.d. 1143 1,5 240 851 0,1 0 -86,3 2425 5,2 --- KVA Kavala Grecia 73,40 53 846 -2,0 8 -38,4 494 -7,8 109 430 -38,4 47 19,1 1343 -32,2 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 115 741 13,1 0 n.d. 974 13,1 179 968 11,3 0 n.d. 1747 4,6 --- SKG Salónica Grecia 73,40 711 278 1,9 413 -20,7 6001 0,1 3 046 758 8,0 2382 -6,7 25 372 5,9 --- ZTH Zante Grecia 73,40 325 178 1,3 0 n.d. 2249 2,7 544 683 0,7 4 6,7 4 208 -0,9 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 122 602 3,2 166 -9,5 17 287 3,1 4 588 481 3,8 890 -10,8 41 118 6,3 --- JMK Miconos Grecia 73,40 248 168 11,8 13 -3,4 3103 11,6 475 216 13,2 43 24,8 5796 14,8 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 80 820 -1,1 0 n.d. 672 -2,6 128 502 5,0 0 n.d. 1225 0,0 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 342 825 2,1 17 -6,6 3193 5,7 886 863 7,3 86 2,7 8174 10,8 --- KGS Kos Grecia 73,40 442 313 1,1 33 15,8 3049 -3,5 866 286 3,7 150 21,3 7008 2,6 --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 57 452 7,6 29 -1,9 673 13,5 204 444 10,2 180 -8,3 3054 33,5 --- RHO Rodas Grecia 73,40 878 838 2,1 54 -20,9 5782 -0,5 1 860 159 -0,8 319 -25,0 13 287 -2,9 --- SMI Samos Grecia 73,40 72 186 8,7 19 -22,1 815 14,0 167 011 7,3 113 -16,7 2574 15,8 --- Fraport Twin Star 60,00 858 043 -12,4 229 -65,9 6146 -15,3 1 438 731 -12,9 2918 -35,1 11 367 -15,7 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 548 790 -10,8 217 -67,2 3926 -12,7 738 031 -14,5 2864 -35,6 5803 -14,8 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 309 253 -15,1 12 10,4 2220 -19,5 700 700 -11,1 54 11,7 5564 -16,6 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 4 759 058 10,0 n.d. n.d. 26 503 10,4 13 246 644 8,1 n.d. n.d. 81 904 10,7 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 988 483 3,8 n.d. n.d. 16 278 1,3 8 767 773 10,3 n.d. n.d. 80 310 4,7 --- XIY Xi'an China 24,50 3 834 898 4,3 31 526 27,6 28 096 3,2 22 904 944 6,2 164 816 22,2 168 031 4,8

Aeropuerto de Fráncfort2 Junio de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 6 580 587 3,4 33 645 471 3,0 --- Carga (mercancías y correo) 174 392 -4,7 1 065 586 -2,8 --- Movimientos de aviones 45 871 1,4 252 316 2,1 --- MTOW (en toneladas métricas)3 2 810 214 1,7 15 599 400 2,1 --- PAX/PAX- vuelo4 152,9 1,6 142,7 0,8 --- Factor de ocupación de asientos (%) 82,7 77,9 --- Tasa de puntualidad (%) 64,4 72,5 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Europa 65,7 2,7 63,9 2,6 --- Alemania 10,0 -3,3 10,8 -0,3 --- Europa (excepto Alemania) 55,7 3,8 53,2 3,2 --- Europa occidental 46,1 4,4 44,0 2,6 --- Europa oriental 9,6 1,2 9,1 6,1 --- Intercontinental 34,3 4,7 36,1 3,7 --- África 4,1 18,2 4,6 10,2 --- Oriente Medio 4,4 8,5 5,2 0,2 --- Norteamérica 14,0 2,7 12,2 3,5 --- Centroamérica y Sudamérica 2,7 4,4 3,7 5,4 --- Lejano Oriente 9,0 1,0 10,4 2,5 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

