Kat Von D Beauty presenta una nueva base de maquillaje de media cobertura vegana con la cara de la cantante Jhené Aiko

SAN FRANCISCO, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty presenta True Portrait Foundation - la nueva fórmula, paquete y campaña que agita el sector para la primera base de maquillaje innovadora de la marca de cobertura media, de líquido a polvo. Esta fórmula fresca, única y con un paquete sexy ha encontrado a su pareja con la seguidora de Kat Von D, cantante, poeta y amante de los animales - Jhené Aiko, que será la cara de su campaña global.

Disfruta del comunicado interactivo multicanal aquí:

"Jhené nos llamó la atención por primera vez cuando mostró nuestra paleta Shade & Light Contour en un vídeo de Vogue. Luego volvimos a verla en una campaña para PETA. Jhené se alinea a la perfección con los valores de nuestra marca de belleza ya que es una ferviente amante de animales, promotora vegana y una usuaria de Kat Von D Beauty", explicó Kelly Coller, vicepresidenta global de marketing y relaciones públicas de Kat Von D Beauty. "Además, Jhené es una persona muy dulce, tiene una piel muy bonita. Todo el equipo está obsesionado con su música y sus tatuajes".

"Me alegra mucho colaborar con Kat Von D Beauty para esta campaña y trabajar con una marca que comparte muchas de mis pasiones. Me encanta esta base de maquillaje porque me da la sensación de no llevar nada puesto. ¡Es como si fuera seda vegana! Es la cobertura perfecta para todo el día con un toque liviano y fresco, independientemente de si estoy encima del escenario o en casa", comentó Jhené Aiko.

"La compaña True Portrait destaca tres puntos críticos de diferenciación para nuestra base además de mostrar las muchas facetas que todos tenemos: aguanta mucho (vegana, duradera), se mueve contigo (tecnología Elastic Essence) y es auténtica (liviana, mate y fresca)", declaró Coller. "Cuando hicimos el casting de las 40 "caras" para el color, priorizamos a gente real que pudiera representar las numerosas facetas de Kat Von D Beauty. En el estudio, grabamos a la gente haciendo muecas para mostrar movimiento; cuando ves a la gente riendo en el vídeo, son escenas auténticas. El increíble equipo creativo, formado exclusivamente por mujeres, lo capturó todo a la perfección; equipo que incluía a la directora global creativa de Kat Von D Beauty y fotógrafa, Danielle St. Laurent".

La base True Portrait está dentro de una botella nueva e innovadora con un diseño único para su funcionalidad, a diferencia de otros productos que ha presentado la marca. La fórmula está empaquetada en una elegante botella blanco mate diseñada para un uso y una precisión máximas, incluye una ornamentación elaborada con calaveras y ventanilla para mostrar el tono. La botella, que mejora en nivel de las fórmulas y pigmentos de alto rendimiento, incorpora perlas agitadoras para mezclar y romper la base de maquillaje, además dispensa un número exacto de gotas desde la punta comprimible de precisión.

La base True Portrait se mueve contigo y ofrece un acabado duradero, mate y fresco. Esta base única, creada para pieles normales y grasas, nivela transparencia y opacidad para asegurar que tu piel no reluzca en mitad del día ni se obstruyan los poros. Se mueve contigo y se flexiona con la piel gracias a su fórmula de líquido a polvo Elastic Essence(TM) Effect: una combinación de polvos esféricos, que tienen un núcleo elástico para asegurar que la base no se asienta en la piel, no obstruye los poros y ofrezca un acabado duradero, fresco y mate que se ajusta a todas las expresiones. La marca, que reconoce que no existe "una persona típica", ha desarrollado una fórmula de cobertura media que se ajusta a todos los tonos y matices con 40 tonos veganos con distribución equilibrada en 4 familias de 10: claro, medio, bronceado y oscuro.

True Portrait es la base liviana de la siguiente generación que ofrece cobertura media para un aspecto perfecto de la piel ideal para selfis y una textura increíblemente suave que tienes que tocar para creértela.

La base Kat Von D Beauty True Portrait Foundation estará disponible el 2 de septiembre de 2019 en línea en Katvondbeauty.com y Sephora.com y aparecerá en las tiendas de Sephora en septiembre.

#Vegan! Nuestro maquillaje se crea con cariño con los animales - 100% sin crueldad para siempre. La base True Portrait de Kat Von D Beauty es 100% vegana. Comparte tu aspecto y encuentra más inspiración en KatVonDBeauty.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2564835-1&h=1689817120&u...], @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY:KAT VON DE BEAUTY es una marca de belleza icónica, de alto rendimiento, vegana, duradera y libre de crueldad. Ha cambiado el sector desde su estreno en SEPHORA en 2008 con 4 pintalabios rojos. Hoy la marca ofrece más de 250 productos innovadores en todas las categorías de maquillaje, ha obtenido cientos de premios y se distribuye en 36 países, en exclusiva en Sephora, Sephora dentro de JC Penny, Debenhams y katvondbeauty.com. Kat Von D Beauty se creado en colaboración con KENNO BRANDS, ubicada en San Francisco, California. KENDO es una incubadora de marcas de belleza innovadoras que crea y adquiere marcas de belleza y las convierte gigantes globales.

