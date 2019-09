25 de septiembre de 2019

Se lanza en Moscú una serie de actividades culturales a través de "Culture of China, Charm of Jilin"

MOSCÚ, 25 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El 23 de septiembre, a la hora local y como parte de la celebración del 70 aniversario de la creación de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia, se lanzaron de forma oficial una serie de actividades culturales por medio de "Culture China, Charm of Jilin" en el Exhibition Center of Achievements of National Economy de Rusia. Este evento está hospedado de forma conjunta a través del People's Government of Jilin Province, la Overseas Chinese Affairs Office of the State Council y la Russia-China Friendship Association.

Como parte importante, un tema de la muestra se centrará en el 70 aniversario de la creación de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia que durará una semana. La muestra está dividida en tres secciones, mostrando la belleza de la humanidad, ecología y sociedad de Jilin, y contando la auténtica historia a la audiencia de Rusia.

Según Hanhui Zhang, el embajador chino en Rusia, este año se conmemora el 70 aniversario de la creación de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia. Este evento profundizará los intercambios culturales y cooperación entre los dos países, construyendo un lazo más cercano entre los dos pueblos.

Yugang Shi, miembro del Standing Committee of the Jilin Provincial Party Committee y responsible del Publicity Department, explicó que espera que el evento promocionase la cooperación y desarrollo en los dos países, promoviendo el conocimiento mutuo y confianza entre los dos pueblos.

Según Ivan Melnikov, primer vicepresidente del State Duma, este evento tiene una gran importancia de cara a la celebración del 70 aniversario de la creación de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia, promocionando los intercambios culturales y su cooperación, además de reforzar nuestra amistad.

Según Galina Kulikova, primera vice-presidenta de la Russia-China Friendship, la Jilin Province desempeña un papel vital en la cooperación entre Rusia y China. Los habitantes de los dos países comparten muchas similitudes.

El evento ha atraído una amplia atención en Rusia. Los representantes de los gobiernos locales de Moscú, Irkutsk, Ulyanovsk y Orenburg, además de amigos de todos los ámbitos de la vida, asistieron a la ceremonia de apertura.

Los próximos días habrá más actividades y eventos, como una actuación de la orquesta Red Sorghum, panorama de cine, muestra fotográfica, en la que será una exhibición de los trabajos con una herencia cultural intangible y de más actividades relacionadas con la cultura de Jilin.

Se trata de la cuarta vez que la Jilin Province lleva a cabo actividades culturales en Rusia. A partir del 26 de septiembre, seguirán en Nursultan, Kazakstán, para compartir más historias de Jilin.

