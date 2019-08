20 de agosto de 2019

LG SIGNATURE colaborará con Studio Fuksas durante IFA 2019 y futuros eventos

El reconocido arquitecto y embajador de la marca, Massimiliano Fuksas, presentará "Infinity" en la Exposición IFA de LG

SEÚL, Corea del Sur, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Para dar el debido crédito a la importancia del diseño en la creación y evolución de LG SIGNATURE, LG y el arquitecto internacional Massimiliano Fuksas se han unido para presentar "Infinity" en IFA 2019 el próximo mes en Berlín. La instalación de Infinity en el stand de LG resaltará el ADN de diseño de la marca LG SIGNATURE, ya que el espacio de exhibición preparado por Fuksas refleja el estilo infinito y las posibilidades que representan los productos ultra-premium de LG.

Con la filosofía de "El arte inspira a la tecnología. La tecnología complementa al arte", El esfuerzo colaborativo comunicará a los visitantes la relación simbólica entre arte y tecnología, y cómo las dos áreas han estado entrelazadas durante mucho tiempo. Signore Fuksas es un galardonado arquitecto de fama internacional cuyas obras distintivas y contemporáneas se pueden ver en todo el mundo en aeropuertos, museos, centros culturales, iglesias e interiores de edificios. Posiblemente su creación más emblemática, el centro de convenciones y hotel "The Cloud" en Roma, presenta un exterior de cristal y acero y un interior que contiene una estructura similar a un capullo cubierto por 15.000 metros cuadrados de membrana.

Para la exposición de IFA Infinity, Signore Fuksas presenta un patrón de caleidoscopio y lo combina con un hexágono sencillo y elegante, una forma familiar en las obras de Fuksas, para expresar la calidad esencial y las infinitas posibilidades de la tecnología y el diseño de LG SIGNATURE. La geometría perfecta sirve como puente entre el motivo del caleidoscopio y los productos LG SIGNATURE, enfatizando aún más la calidad y la modernidad futurista que encarna la marca.

"Para mí, el lujo es un espacio minimalista y sin restricciones donde la gente puede respirar libremente, descansar, comer y amar", afirmó el arquitecto. "LG SIGNATURE personifica eso y por eso estoy orgulloso de ser su embajador de marca. LG SIGNATURE es la interacción del arte y la tecnología en su forma más pura y ha llegado a definir el lujo y la calidad en el hogar".

"Estamos orgullosos de presentar esta colaboración única, que captura la esencia de LG SIGNATURE a través del lenguaje de uno de los nombres más respetados en el campo de la arquitectura", afirmó Brian Na, vicepresidente y director de LG Europe. "Infinity destaca la estética intransigente y la tecnología de vanguardia de nuestros productos de una manera que creo que tendrá un gran eco entre los visitantes de IFA".

Del 6 al 11 de septiembre, los visitantes al stand de IFA 2019 de LG de Messe Berlin Hall 18 podrán disfrutar de la instalación Infinity con la línea completa LG SIGNATURE de OLED TV R y OLED TV W, refrigerador y refrigerador con congelador inferior, bodega, lavadora TWINWash Pair, purificador de aire y aire acondicionado.

Acerca LG SIGNATURELG SIGNATURE es una marca ultrapremium de LG Electronics. Al unir lo mejor de la tecnología y el diseño de LG bajo una sola marca, LG SIGNATURE ofrece a los consumidores una colección que ofrece una elegancia sutil y un rendimiento de primera categoría. La gama de productos LG SIGNATURE incluye actualmente el refrigerador InstaView Door-in-Door(TM), la lavadora TWINWash(TM), el purificador de aire y el galardonado OLED TV W "wallpaper".. Todos los productos LG SIGNATURE tienen algo en común: una calidad sin compromisos y un enfoque en lo esencial. Los productos LG SIGNATURE han obtenido varios premios del sector por su innovación tecnológica y diseño sofisticado, incluido el premio CES Best of Innovation 2017, iF Gold Award 2016 y Red Dot Design Award 2016. y Engadget Best of CES Award 2019 por el LG SIGNATURE OLED TV R. Para más información sobre LG SIGNATURE, visite www.LGSIGNATURE.com [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.lgsi...].

