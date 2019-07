8 de julio de 2019

Más de un millón de aficionados al arte viajan a Wuzhen para ver la Exhibición de arte contemporáneo

WUZHEN, China, 8 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La Exhibición de arte contemporáneo 2019 de Wuzhen concluyó el 30 de junio y atrajo a más de a un millón de visitantes a esta antigua ciudad durante sus tres meses de duración. El evento supuso un impulso valioso al sector de exhibición de arte chino y ha demostrado ser ideal para el artista, la galería de arte y los amantes de arte gracias a su espíritu que desafió lo desconocido.

Una nueva oleada para conectar con el arte internacional

Los organizadores del evento invitaron a 60 artistas de 23 países y regiones de todo el mundo para que exhibiesen unas 90 obras de arte de escultura experimental avanzada que irradia un raro sentido de energía.

Entre las obras seleccionadas, 35 se han expuesto por primera vez y han sido el catalizador para discusiones continuadas y entusiasmo en el sector de arte contemporáneo chino. Las obras se mostraron en un espacio de exhibición interior de 12 000 metros cuadrados. Durante el evento los artistas compitieron por ir más allá de los límites tradicionales del arte y el resultado fue una toma de conciencia espiritual del intercambio intercultural e ideas creativas entre artistas internacionales y chinos. 30 obras adicionales se crearon específicamente para reflejar el tema de la exhibición o para expresar el entorno humanístico que muestra la subjetividad local de Wuzhen.

Entre los visitantes a la exhibición se encontraron artistas, profesores y estudiantes de colegios profesionales, practicantes de instituciones de arte, directores y conservadores de galerías de arte. El recuento de los visitantes excedió el 1 000 000; 50 000 visitantes más que el año pasado. Además del atractivo del evento en sí, la profesionalidad del equipo de gestión, el personal de ayuda y el entorno contribuyeron a su éxito.

Juntar ideas pioneras internacionales y ofertas para beneficiar a la sociedad a través de la cultura

Los organizadores celebraron 23 sesiones de "educación al público", que abarcaron múltiples temas, incluyendo comisariado de exhibiciones, entorno y disposición, la relación entre el arte y el pueblo, el estado actual de las galerías de arte, el uso de imágenes, obras de arte basadas en sonido, obras creadas por artistas jóvenes, ecología y artes de comunicación. Las sesiones incluyeron charlas, entrevistas, talleres y presentaciones por vídeo preparadas por 54 huéspedes especiales, incluidos Xu Bing y Kazuyo Sejima. El tema central fue el mundo tridimensional en el mundo del arte.

La promoción del concepto de arte. Wuzhen como lugar donde el arte es bienvenido como elemento habitual.

Por primera vez, el evento juntó a un grupo de críticos de arte jóvenes que; a través de un proceso de nominación, exhibición y selección; identificó las obras de los 12 jóvenes artistas que fueron los finalistas de un concurso que incluía a 48. Tres de los 12 finalistas recibieron un premio durante la ceremonia de apertura. La creación de una plataforma profesional y respaldo continuo al crecimiento de talentos jóvenes se ha convertido en parte de la comunicación cultural y el intercambio que se observó durante la exhibición. La competición favoreció el espíritu colaborador de los jóvenes residentes de la ciudad.

Dos proyectos destacaron en particular: Another Layer of Surface Water, una nueva instalación exterior creada por el ganador del premio Pritzker de arquitectura y artista, el maestro Kazuyo Sejima, que refleja las características culturales y regionales de Wuzhen. Y, the sky, una creación al aire libre del artista suizo, Katja Schenker, en la fábrica norte de seda de Wuzhen. Ambas obras se donaron al organizaron y pasarán a ser parte de la colección permanente. Las obras que han permanecido tras dos exhibiciones han transformado el espacio público de Wuzhen en un espacio de arte diario ya que integran arte contemporáneo en la vida diaria de la ciudad,

Wuzhen lidera cómo se introduce y presenta el arte a audiencias de todo el mundo con exhibiciones, artistas y gestión de eventos culturales. Como comentó el presidente de la Exhibición de arte contemporáneo de Wuzhen, Chen Xianghong, "Sabemos que una exhibición de por si no cambiará nada, pero esperamos aportar nuevas perspectivas y conocimiento de arte a este lugar histórico".

Wuzhen planea seguir promocionando el desarrollo futuro de formas artísticas con una visión y un alcance más amplios para rejuvenecer y transformar la cultura de esta antigua ciudad.

