Maybelline New York anuncia a Estelle Chen como nueva embajadora internacional

Estelle Chen hace su primera aparición con Maybelline en la campaña de la Semana de la Moda de Nueva York

NUEVA YORK, 10 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Maybelline New York tiene el placer de anunciar que la modelo franco-china Estelle Chen ha sido contratada como nueva imagen de la marca. Estelle se une a una lista de destacadas embajadoras, que incluye a Gigi Hadid, Adriana Lima, Josephine Skriver, Emily DiDonato, Herieth Paul y Christy Turlington.

Estelle hace su debut internacional con la marca en la histórica campaña del décimo aniversario de Maybelline en la Semana de la Moda de Nueva, creada por la agencia Beauty at Gotham. Estelle aparece junto a Adriana Lima, Gigi Hadid y Herieth Paul.

"Estamos entusiasmados de que Estelle se una a la familia de Maybelline New York", dice Trisha Ayyagari, presidenta de Marca Internacional de Maybelline New York Worldwide. "El origen diverso de Estelle le otorga su carácter versátil y con los pies en la tierra que la acerca a nuestros clientes internacionales. Estamos deseando ver cómo sigue creciendo".

Estelle, que nació y se crió en París (Francia), creció en un entorno multicultural y adoptó las culturas francesa y china como propias. Actualmente, divide su tiempo entre Nueva York, París y Pekín, en donde persigue con ilusión sus sueños y multitud de oportunidades a su alcance.

"Me siento muy afortunada de formar parte de la familia de Maybelline New York y unirme a la lista de poderosas embajadoras del pasado, presente y futuro", señala Estelle, la embajadora más joven de la marca. "Posicionarme junto a una marca tan pionera dentro del sector, que incansablemente traspasa los límites de la innovación y establece tendencias futuras, al mismo tiempo que capacita a las mujeres para que reconozcan su verdadero potencial, me ha llenado de inspiración y alegría".

Estelle fue descubierta por un agente en un parque parisino cuando tenía 13 años y, en estos momentos, está representada por Ford Models. Su gran oportunidad llegó cuando fue invitada a participar en el desfile de Victoria's Secret en 2017, experiencia que repitió en 2018. Gracias a este tremendo logro, rápidamente captó la atención internacional y se convirtió en la modelo china más joven en participar en el desfile de Victoria's Secret en Shanghái.

También ha desfilado para Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Moschino, Proenza Schouler, Maison Margiela, Alberta Ferretti, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Fendi, Thakoon, Victoria Beckham, Opening Ceremony, Michael Kors, Boss, Chloé y muchos más. Estelle ha conseguido participar en una variedad de campañas, incluidas las de Vera Wang y H&M, y ha aparecido en las páginas de las ediciones italiana, china y japonesa de Vogue, además de en las de CR Fashion Book, TMagazine China y Harper's Bazaar UK y ediciones chinas.

Puede seguir a Estelle en Instagram a través de @chen_estelle y encontrarla en YouTube como Estelle Chen para descubrir cómo es su vida entre bastidores.

Acerca de Maybelline New York Maybelline New York es la marca de cosméticos número uno en el mundo, disponible en más de 120 países. Al combinar fórmulas tecnológicamente avanzadas con su experiencia en tendencias y estilo basado en la ciudad de Nueva York, la misión de Maybelline New York es ofrecer cosméticos innovadores, accesibles y cómodos para todas las mujeres. La marca es actualmente el patrocinador de maquillaje oficial de la Semana de la Moda de Nueva York y de otras semanas de la moda en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.maybelline.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2574591-1&h=2556463604&u...].

