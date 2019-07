18 de julio de 2019

Merck y Broad Institute anuncian un marco de licencias CRISPR para fomentar innovación (1)

- El marco nuevo simplifica y acelera el acceso a la propiedad intelectual de CRISPR para investigación

DARMSTADT, Alemania, 18 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Merck [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=1794557415&u...], una compañía líder de ciencia y tecnología, y el Broad Institute de MIT y Harvard (Boston, Massachusetts) han anunciado hoy un acuerdo para ofrecer licencias no exclusivas de la propiedad intelectual de CRISPR que está bajo su control respectivo para su uso en investigación comercial y desarrollo de productos.

"Junto con el Broad Institute, hemos simplificado la ruta de licencias de la tecnología CRISPR, lo que permitirá que esté disponible de forma generalizada para investigación global y la comunidad de exploración", comentó Udit Batra, miembro de la junta directiva de Merck y director ejecutivo de ciencias biológicas. "Con este acuerdo ayudaremos a nuestros clientes a tener éxito con investigaciones que reduzcan los plazos de desarrollo de fármacos de enfermedades para las que antes no había tratamiento".

Broad Institute y Merck comparten el objetivo de facilitar a todas las entidades a que apliquen un amplio rango de herramientas de CRISPR. Para agilizar el acceso a los científicos, Broad Institute ofrecerá licencias a las carteras de propiedad intelectual de Merck y Broad Institute para que licenciatarios potenciales lo utilicen en investigaciones internas y, para herramientas y kits de investigación comercial. En el marco del acuerdo, las compañías que apliquen CRISPR en su investigación y actividades de desarrollo pueden licenciar ambos conjuntos de propiedad intelectual a través del Broad Institute. El marco se ha diseñado para que otros interesados de la patente participen en el futuro; ya sea a través de este marco o a través de un conjunto de patentes terceras o colaboración; para agilizar aún más el acceso no exclusivo a tecnología CRISPR clave.

"Creemos que titulares clave de patentes CRISPR deberían juntarse para simplificar y abrir el acceso. Este acuerdo es otro ejemplo de una colaboración que ayuda a maximizar y agilizar el acceso a estas herramientas científicas importantes", comentó Issi Rozen, director ejecutivo del Broad Institute. "Broad Institute ya licencia CRISPR de manera no exclusiva para todo tipo de aplicaciones exceptuando terapias humanas. Trabajamos de manera activa para asegurar el mayor acceso posible a propiedad intelectual clave de CRISPR".

Las instituciones colaboraron juntas para desarrollar un marco que (i) sigua ofreciendo acceso no exclusivo a propiedad intelectual conjunta de Broad y sus colaboradores (incluido la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology, el New York Genome Center, la Universidad de Nueva York, la Universidad Rockefeller, la Research Foundation de la Universidad de Iowa, la Universidad de Tokio, el Whitehead Institute for Biomedical research y otros) y (ii) ofrece un acceso no exclusivo a la propiedad intelectual desde Merck, con limitaciones relacionadas a la propiedad intelectual de Merck de modelo de roedores.

Características del marco de licencias:

-- La propiedad intelectual de Merck de la tecnología CRISPR, que se ofrece bajo la cartera de marcas Sigma-Aldrich [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=2564513369&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2527359-2%26h%3D126531 3838%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sigmaaldrich.com%252F%26a%3DSigma-Aldr ich&a=Sigma-Aldrich], estará disponible libre de regalías para instituciones académicas sin ánimo de lucro, comunidades empresariales sin ánimo de lucro y agencias gubernamentales para investigación interna, una licencia acorde con la práctica habitual de Broad Institute y sus requisitos. -- La licencia cumple con los aspectos éticos de Broad Institute y Merck, que excluyen ciertas aplicaciones tecnológicas de CRISPR, tales como edición clínica de la línea germinal humana. -- Cada organización puede seguir ofreciendo licencias de manera independiente, fuera de este marco. -- Además de propiedad intelectual de Broad Institute y Merck, este marco de licencias incluye propiedad intelectual que Broad comparte con múltiples instituciones: la Universidad de Harvard, el Massachusetts Institute of Technology, la Universidad Rockefeller, la Research Foundation de la Universidad de Iowa, la Universidad de Tokio, el Whitehead Institute for Biomedical Research y otros.

Broad Institute y Merck han desarrollado directrices que respaldan la investigación de edición del genoma teniendo en cuenta normativas éticas y legales. El Broad Institute resume sus "políticas institucionales sobre licencias de propiedad intelectual [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=3596612164&u...]" es su sitio web. Merck ha establecido un panel independiente y externo para asesoramiento [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=2210633913&u...] sobre bioética para brindar orientación a la investigación en la que están involucrados sus negocios, incluida investigación sobre o uso de edición de genoma, y ha definido una posición [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=1124338291&u...] clara que tiene en cuenta problemas científicos y sociales para informar sobre enfoques terapéuticos prometedores para su uso en investigación y aplicaciones.

Siga a Merck en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=1658989871&u...] @Merckgroup, en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=3985368032&u...] @merckgroup y en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527359-2&h=1259809435&u...].

(CONTINUA)