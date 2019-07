12 de julio de 2019

MeRes100 BRS, la primera matriz vascular biorreabsorbible para tratar la enfermedad arterial coronaria

- MeRes100 BRS - la primera matriz vascular biorreabsorbible liberador de sirolimus de punta fina - muestra una seguridad positiva a largo plazo consistente con tasas de eventos cardiacos bajas y cero trombosis de stent de matriz para pacientes con enfermedad arterial coronaria

LONDRES, 12 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El MeRes100 de Meril recientemente aprobado por la CE, utilizado para el tratamiento de las lesiones de las arterias coronarias de-novo, ha demostrado trombosis de matriz cero y una tasa muy baja de eventos cardiacos adversos graves del 1,87% a los tres años, como se muestra en MeRes-1 y del 1,61% en MeRes-1 Extend a los dos años.

"Las matrices biorreabsorbibles de primera generación no han mostrado los resultados más favorables a largo plazo. MeRes100, una matriz biorreabsorbible de próxima generación, se ha desarrollado con punta de grosor reducido, un perfil mejorado para mejor entregabilidad, degradación más rápida y trombosis de matriz posiblemente más baja", dijo el investigador jefe del ensayo MeRes-1, el doctor Ashok Seth, presidente del Fortis Escorts Heart Institute en Nueva Delhi, India.

MeRes--1

Los datos de seguimiento de tres años a largo plazo del primer estudio MeRes-1 realizado en humanos, publicado en EuroIntervention(1), demostró la alta eficacia de MeRes100 BRS con imagen multimodalidad a los dos años, incluyendo:

-- Pérdida de lumen tardía baja (0,24±0,34mm) con angiografía coronaria cuantitativa (QCA) -- Cobertura puntal casi completa (99,24%) con tomografía de coherencia óptica (OCT) -- Área de flujo medio sostenido y obstrucción de volumen de porcentaje muy bajo (7,5%) con ultrasonido intravascular (IVUS)

MeRes--1 Extend

Los datos de dos años de este estudio global, que reclutó a pacientes de Brasil, Europa y Asia, demostró una pérdida de lumen tardía relativamente baja (0,18±0,31mm) con un análisis QCA serial a los seis meses de seguimiento que sugiere una alta eficacia en inhibir NIH en el seguimiento tardío, y un área de flujo media sostenida y cobertura puntal casi completa (97,9±3,7) mostrada en un análisis de subconjunto OCT a los seis meses.(2)

"Los alentadores resultados de MeRes100 BRS están cambiando el modo en que vemos actualmente las matrices biorreabsorbibles", dijo el doctor Ashok Thakkar, director de Investigación Clínica en Meril Life Sciences. "Queremos seguir desarrollando la evidencia clínica de esta tecnología de próxima generación frente a un stent liberador de fármaco en un entorno aleatorio a su debido tiempo".

Acerca de MeRes100 BRSMeRes100 BRS, un producto diseñado y fabricado en la India por Meril Life Sciences, es un sistema de matriz vascular biorreabsorbible con bajo grosor puntal de 100 micrones que se reabsorbe naturalmente en la arteria dentro de un periodo de 2 a 3 años, dejando el vaso en su forma y naturaleza real.

Acerca de MerilFundada en 2006, Meril es una compañía global de dispositivos médicos dedicada a innovar, diseñar y desarrollar dispositivos de intervención vascular nuevos, clínicamente relevantes y de vanguardia, implantes ortopédicos, diagnósticos in-vitro, endocirugía y productos ENT. Para más información sobre Meril, visite https://www.merillife.com/ [https://www.merillife.com/]. Siga a Meril Life Sciences en LinkedIn aquí [https://in.linkedin.com/company/meril-life-sciences-india-pv...].

