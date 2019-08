30 de julio de 2019

Microsoft publica el informe IoT Signals sobre el estado de la adopción IoT (1)

La promesa de IoT se cumplirá si se aborda la escasez de conocimientos, la complejidad y la seguridad.

REDMOND, Washington, 30 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. ha anunciado hoy la publicación de IoT Signals [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=3654756796&u...], un nuevo informe de investigación diseñado para ofrecer un resumen general del entorno IoT. Microsoft encuestó a más 3000 dirigentes de IoT en organizaciones empresariales para ofrecer una visión global, a nivel de mercado del ecosistema IoT, incluido tasa de adopción, tendencias relacionadas con la tecnología, desafíos y beneficios de IoT. El informe indica que la adopción de IoT crece con rapidez y los encuestados creen que el 30% de los ingresos de sus empresas en dos años vista provendrán de IoT. Sin embargo, el sector se enfrenta una falta significativa de competencias IoT, además de desafíos de complejidad y seguridad que podrían poner en peligro los beneficios de IoT si no se abordan.

"IoT transforma a empresas en todos los sectores y es fuente de innovaciones pioneras", comentó Sam George, jefe de Azure IoT. "El informe muestra que para aprovechar todo el potencial de IoT, el sector tiene que abordar desafíos clave como escasez de conocimientos, problemas de seguridad y complejidad de las soluciones. Microsoft lidera el camino de simplificación y aseguración de IoT para que todas las empresas del planeta puedan beneficiarse".

Resultados clave de IoT Signals:

-- El 85% de los encuestados está adoptando IoT, y tres cuartos de dichos encuestados tienen proyectos IoT planificados. -- Entre los adoptadores de IoT, el 88% cree que IoT es vital para el éxito de la empresa. -- Los adoptadores de IoT creen que obtendrán un 30% de rentabilidad de la inversión, incluidos ahorros en costos y mayor eficacia, en dos años vista. -- Casi todos los adoptadores, el 97%, tiene problemas de seguridad al implementar IoT, cosa que no obstaculiza la adopción. -- El 38% de los adoptadores de IoT menciona la complejidad y los desafíos técnicos en el uso de IoT como una barrera que promueve su adopción. -- La falta de talento y formación es un desafío para la mitad de los adoptadores IoT, y el 47% dice que no hay bastantes trabajadores con conocimientos. -- Los encuestados creen que los impulsores clave y tecnológicos para el éxito de IoT en los próximos dos años son IA, informática de borde y 5G. -- Casi un tercio de los encuestados (30%) falla en la prueba de concepto, a menudo porque la implementación es cara o los beneficios netos no están claros.

La proliferación de dispositivos IoT permite a las empresas ofrecer inteligencia de la nube al borde, crear soluciones que se adaptan y responden a sus entornos. "Según el informe Worldwide Global DataSphere IoT Devices and Data Forecast de IDC, se espera que haya 41,6 mil millones de dispositivos IoT conectados en 2025, con un ritmo de crecimiento del 8,9% durante el periodo contemplado", comentó Carrie MacGillivray, vicepresidenta del grupo, IoT, 5G y Movilidad en IDC. "Conforme madura el mercado, IoT se convierte en la estructura que permite el intercambio de información entre "cosas", personas y procesos. Los datos se convierten en el denominador común, ya que se capturan, procesan y usan desde los bordes más cercanos y lejanos de la red para crear valor para empresas, gobiernos y las vidas de las personas".

Clientes globales y empresariales líderes incluidos Starbucks [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=809854011&u=...], Chevron [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=1096344291&u...], Bühler AG [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=1818944885&u...], Steelcase [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=1913179669&u...], thyssenkrupp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=3480182606&u...] y más, de varios sectores, están transformando sus negocios con soluciones IoT y borde inteligente. Junto con BCG Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=719695542&u=...], Microsoft identificó siete ingredientes clave para el éxito en IoT: estrategia empresarial, liderazgo y organización, una hoja de ruta de tecnología, talento, operaciones y procesos centrales del negocio, colaboraciones y seguridad.

Para mejorar más el éxito de nuestros clientes y socios, Microsoft va a invertir 5$ mil millones de dólares [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2537799-1&h=1303009415&u...] en tecnología IoT, borde inteligente y ecosistemas en 2022. Solo durante el año anterior, Microsoft ha añadido 100 funciones y servicios nuevos, ha publicado 70 anuncios de nuevos socios de IoT, y tiene un ecosistema de más de diez mil socios IoT y borde inteligente para ayudar a clientes, sin importar en qué fase de su viaje IoT se encuentren.

