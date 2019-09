Mindray lanza la nueva serie C BeneHeart de desfibriladores externos automáticos DEA para mejorar la efectividad en la r

12 de septiembre de 2019

SHENZHEN, China, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), fabricante y proveedor de soluciones y productos sanitarios líder mundial, ha lanzado hoy la serie C BeneHeart de desfibriladores externos automáticos (DEA) con funciones más avanzadas y descargas más rápidas para obtener mejores resultados de reanimación en paradas cardíacas repentinas (PCR). Con versiones semiautomáticas y totalmente automáticas, esta nueva gama ya está disponible en Europa y otros países seleccionados.

Realizar la RCP puede ser una experiencia complicada para personas sin formación médica. Diseñada para poder afrontar cualquier situación por personas sin experiencia, la serie C BeneHeart cuenta con la tecnología exclusiva ResQNavi para guiar al usuario durante todo el proceso con una visión animada paso a paso (en versiones determinadas ) y comandos de voz. Se puede determinar la experiencia del usuario según el tiempo que pasa en cada paso, con las instrucciones y el apoyo apropiados para aliviar su estrés.

Ya que el índice de supervivencia disminuye en cuestión de segundos, la serie C BeneHeart de Mindray permite aplicar la primera descarga en menos de 8 segundos; el intervalo más corto en tecnología QShock. Acorta el tiempo de análisis ECG a 5 segundos mientras la precarga se completa simultáneamente, lo que garantiza que no se pierda ni un segundo. La serie C BeneHeart es una de las pocas opciones en el mercado que ofrece hasta 360 J de energía para suplir las necesidades individuales de cada paciente en PCR, lo que aumenta las tasas de cese de refribilaciones.

Resistente a caídas desde 1,5 m, y un grado de protección IP55 al agua y al polvo, la serie C BeneHeart cumple con todos los estándares de transporte extrahospitalario, como helicópteros, y se puede emplear de manera eficaz en varios entornos complicados. Las gran durabilidad de los electrodos y baterías con una vida útil de 5 años también reducen el coste total del equipo .

Para hacer que la gestión remota de los dispositivos DEA sea más segura y rentable, la serie C BeneHeart de Mindray se puede conectar al sistema de alertas DEA 2.0 basado en la nube mediante una red 4G o wifi. El controlador recibe automáticamente notificaciones de cualquier cambio de estado de los DEA, lo que evita la necesidad de realizar inspecciones manuales.

"Cualquier persona de cualquier edad y en cualquier lugar puede sufrir una parada cardíaca repentina. Al haber identificado las dificultades y necesidades del mercado de DEA, Mindray ha diseñado la serie C BeneHeart de DEA para ayudar a la gente a realizar una reanimación eficaz y con más efectividad en casos de PCR. Además, nuestro sistema de alertas DEA 2.0 permite a los propietarios de sistemas DEA que gestionen sus productos de manera más eficaz", señaló Eason Zhou, director de la división de Control Internacional de Pacientes y Desfribilación de Mindray.

