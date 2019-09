20 de septiembre de 2019

Nikolaj Coster-Waldau, estrella de Game of Thrones, viaja al Amazonas con el PNUD para investigar los incendios

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Nikolaj Coster-Waldau, estrella de Game of Thrones y Embajador de buena voluntad del PNUD, acaba de regresar de un viaje de investigación a Peru, donde se adentró en la selva amazónica con la agencia de la ONU para llegar al fondo de las causas - y del impacto - de los incendios. Su misión también ofreció más información sobre los efectos del cambio climático en las comunidades aisladas que viven en la Amazonía.

"Cuando vi las imágenes de los incendios en la selva amazónica, como todos los demás, me conmocionó - me sentí impotente y enojado. No tenía sentido para mí", dijo Coster-Waldau. "Por eso quería venir a Perú y descubrir por qué el Amazonas estaba en llamas."

Lo que descubrió Coster-Waldau fue que la deforestación en la Amazonía peruana, a la que se atribuyen los incendios, puede remontarse a las desigualdades económicas y sociales a las que se enfrentan las comunidades que viven en esa región.

Las comunidades indígenas y locales desempeñan un papel central para salvaguardar la selva amazónica, que ocupa más del 60 por ciento del territorio peruano y es esencial para nuestro planeta, ya que contiene aproximadamente 20 por ciento de las aguas fluviales en el mundo.

Sin embargo, en la Amazonía peruana, muchas de estas comunidades también enfrentan altos niveles de pobreza y de desigualdad, y carecen de infraestructuras y recursos básicos. La mayoría son pequeñas comunidades agrícolas o pesqueras, cuyos residentes viven de la selva y a menudo dependen de la deforestación de sus parcelas para cultivar alimentos y ganarse la vida.

"Lo que encontré cuando viajé a Perú fue que los incendios en la selva amazónica y la deforestación son temas increíblemente complejos. Pero el aspecto fundamental es la desigualdad social", dijo Coster-Waldau.

"Conocí a comunidades indígenas, y me explicaron el terrible dilema que enfrentan: son agricultores. Necesitan cultivar la tierra, no con fines lucrativos, sino simplemente para alimentar a sus familias", dijo Coster-Waldau. "Estas comunidades a menudo viven en condiciones de pobreza extrema, y tienen que hacer una elección imposible: son los guardianes del Amazonas, pero al mismo tiempo no tienen otra alternativa que despejar segmentos de la selva para plantar cultivos, y así sobrevivir."

"Los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en la Amazonía son una mirada no solo a los impactos del cambio climático, que se ha intensificado en los últimos 20 años, sino también a una de sus principales causas: la desigualdad", dijo Coster-Waldau.

"Si no tratamos la desigualdad a escala mundial, no podremos arreglar el cambio climático. Es una cuestión compleja, pero hay esperanza. Tenemos los recursos, tenemos la tecnología. Solo tenemos que actuar. Necesitamos unirnos como individuales, como comunidades, como naciones. Y si hacemos eso, podemos solucionar el problema."

"Los desafíos del desarrollo son complejos, y en Perú, hogar de la segunda mayor parte de la selva amazónica, tenemos que buscar soluciones integradas para garantizar que las comunidades vulnerables puedan acelerar el progreso hacia la igualdad y la resistencia al cambio climático", dijo María del Carmen Sacasa, representante residente del PNUD en Perú.

El PNUD presta su apoyo al gobierno, al sector privado y a las comunidades para reducir la deforestación y hacer frente al cambio climático en la Amazonía peruana. De conformidad con el marco normativo nacional de Perú, el PNUD y sus socios abordan las causas fundamentales de la degradación ambiental mediante el apoyo a la gobernanza inclusiva, proporcionando asistencia técnica para estimular un crecimiento económico sostenible y medios de sustento a prueba de clima, y facilitando asociaciones de múltiples interesados para alinear las finanzas públicas y privadas en apoyo al desarrollo sostenible.

El PNUD se asocia con personas de todos los niveles de la sociedad para contribuir a crear naciones que puedan soportar las crisis e impulsar y sostener un crecimiento que mejore la calidad de vida de todos. A través de nuestra presencia en más de 170 países y territorios, aportamos una visión global y perspectivas locales a fin de que las personas puedan realizar su potencial y las naciones sean resilientes. www.undp.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2586454-1&h=229972557&u=...].

