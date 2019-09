El Noveno Circuito determina que Enigma Software puede continuar con la demanda contra Malwarebytes (1)

El Noveno Circuito determina que Enigma Software puede continuar con la demanda contra Malwarebytes por prácticas anticompetitivas que dañan al consumidor y a Enigma Software

SAN FRANCISCO, 17 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha dictaminado en el caso de Enigma Software contra Malwarebytes Inc, que las protecciones de exención de la sección 230 de la Communications Decency Act ("Ley de Decencia en las Telecomunicaciones") no son "ilimitadas". (Para la sentencia de la corte, vaya a https://www.enigmasoftware.com/legal/court-opinion-us-court-... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2582323-1&h=3938393762&u...].) La corte, según su opinión (escrita por la jueza Shroeder), consideró que una compañía no puede incurrir en prácticas anticompetitivas centradas en su competidor y luego reclamar inmunidad ante la responsabilidad de los daños ilegales bajo la sección 230. Además, la corte sentenció que las alegaciones de Enigma Software por las prácticas anticompetitivas realizadas por Malwarebytes para dañar a Enigma Software resultaron suficientes para fundamentar la reclamación legal de Enigma Software contra Malwarebytes. La corte denegó la posición de Malwarebytes que podía bloquear de manera unilateral cualquier software de su elección por cualquier motivo bajo la cláusula "impugnable por otra razón" de la sección 230 y no ser responsable ante nadie por el daño provocado. La corte retrocedió el sobreseimiento del caso y lo remitió al tribunal de primera instancia para que continúe el procedimiento.

Enigma Software presentó una demanda inicialmente debido al bloqueo abusivo, anticompetitivo del programa certificado de Enigma Software comprobado independientemente y ganador de galardones que ha protegido a millones de usuarios de amenazas de ciberseguridad en todo el mundo. Como se estableció en las alegaciones de la demanda, Malwarebytes se centró precisamente en Enigma Software porque Enigma Software es un competidor exitoso cuya herramienta contra malware es segura, eficaz y popular entre los usuarios. También, como se expuso detalladamente en la demanda, las prácticas anticompetitivas de bloqueo de Malwarebytes han dañado específicamente a los consumidores al privarles del derecho a usar el software de seguridad que elijan, además del derecho a tener múltiples capas de protección contra malware en sus dispositivos para protegerse mejor con los crecientes riesgos del malware y las amenazas de ciberseguridad.

