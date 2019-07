1 de julio de 2019

NTT reúne a compañías líderes para lanzar un nuevo proveedor de servicios de tecnología

LONDRES, July 1, 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Telegraph y Telephone Corporation (NTT Corporation) han lanzado hoy NTT Ltd., un proveedor de servicios de tecnología global líder en el mundo que reúne las capacidades de 28 compañías, incluyendo NTT Communications, Dimension Data y NTT Security en una sola empresa valorada en 11.000 millones de dólares estadounidenses.

Con sede en Londres y una plantilla de más de 40.000 empleados repartidos en más de 70 países y regiones, la nueva compañía NTT ofrece capacidades sin precedentes a escala global, centradas en hacer realidad grandes proyectos para las personas, las empresas y la sociedad.

El director general y consejero delegado de NTT Corporation, Jun Sawada, dijo: "Estoy encantado de anunciar que hoy hemos lanzado NTT Ltd.. Combinando las nuevas capacidades de NTT Ltd. con NTT DATA, creamos uno de los cinco mejores proveedores de soluciones de tecnología y empresa global con 20.000 millones de dólares estadounidenses de ingresos fuera de Japón. En el futuro, aceleraremos y unificaremos nuestra ejecución como una sola NTT para contribuir a un mundo mejor y más inteligente a través de la transformación digital.

"Confirmamos también que nuestra sede global para NTT Ltd estará en Londres y que nuestro compromiso con el Reino Unido sigue siendo extremadamente fuerte. Consideramos previamente varias localizaciones como la sede para NTT Ltd y tomamos la decisión deliberada de elegir Londres. Esta ciudad ofrece muchas ventajas, incluyendo una economía estable, riqueza de talentos, diversidad demográfica e ideológica, sólida infraestructura y gran número de escuelas y viviendas para el nuevo talento que se traslade a la ciudad. En conclusión, es una gran ciudad en la que vivir y trabajar y estamos felices de convertirla en la sede de nuestra nueva compañía".

Uniendo estas compañías, ofrecemos lo siguiente:

-- Acceso a los clientes a un portfolio más completo y especializado en varias tecnologías y capacidades. -- Tecnología global y servicios gestionados líderes en el mundo. -- Capacidad mejorada para ofrecer soluciones especializadas de la industria a nuestros clientes. -- Plataformas de servicios gestionados a nivel mundial con capacidad de ofrecer trato local, para cubrir las necesidades de los clientes en cada mercado -- Mayor inversión en innovación e I+D

La nueva compañía ya colabora con más de 10.000 clientes en todo el mundo, incluyendo las principales organizaciones líderes en los sectores de los servicios financieros, farmacéuticas, telecomunicaciones, energía y servicios, industria, automoción y tecnología. Algunas de las compañías que ya se están beneficiando de las soluciones de tecnología inteligente de NTT para cumplir la promesa de un mundo conectado son: Tour de France, ALMA, City of Las Vegas, Connected Conservation, ISPPC, Alcatel y NXP.

Tsunehisa Okuno, presidente de NTT Ltd. y vicepresidente ejecutivo para NTT Corporation, comentó: "Hoy NTT continua su legado de 120 años escuchando a nuestros clientes e innovando para ellos. Además de crear un proveedor de servicios gestionados con gran capacidad tecnológica como NTT Ltd., también hemos aumentado nuestro compromiso de invertir más en I+D, en nuevas empresas emergentes de tecnología mediante nuestro fondo de capital riesgo y en el desarrollo de nuestro propio equipo empresarial de innovación disruptivo. Cuando reunimos todas estas capacidades ayudamos a nuestros clientes y comunidades más eficientemente".

Jason Goodall, consejero delegado de NTT Ltd., afirma: "Estoy extremadamente orgulloso de llevar NTT Ltd. a una nueva era tan emocionante. Hoy, hemos creado un proveedor de servicios de tecnología global, que ofrece un rango completo de productos líderes en la industria, soluciones y servicios gestionados para abordar las necesidades empresariales de nuestros clientes. Sabemos que la evolución tecnológica no se detiene. Y nosotros tampoco. Seguiremos dirigiendo a nuestra empresa hacia delante para garantizar que ofrecemos soluciones que son relevantes hoy y en el futuro. Estamos felices de ser parte de uno de los mayores proveedores de soluciones empresariales y tecnológicas del mundo y estamos ansiosos de asociarnos con nuestros clientes de todo el mundo, con un nuevo portfolio más completo de capacidades".

En cuanto a la integración, Chris Barnard, vicepresidente de Infraestructura y Comunicación Empresarial en IDC, afirma: "Las organizaciones de todo el mundo buscan cada vez más compañías de tecnología que puedan adaptarse y apoyarles en un amplio abanico de retos cambiantes. Empresas de agricultura e industria necesitan soluciones totalmente integradas que les ayuden a aprovechar la capacidad de la IdC, análisis de vanguardia y plataformas de colaboración. Al reunirse en una sola compañía, NTT está reconociendo esto, dándoles una sola visión en su organización para obtener mejores perspectivas que les ayuden a transformarse y beneficiarse del cambio".

Acerca de NTT Ltd.

NTT Ltd. es una compañía líder en servicios de tecnología globales. Colaboramos con organizaciones de todo el mundo para determinar y conseguir resultados mediante soluciones de tecnología inteligente. Para nosotros, inteligente significa orientado a los datos, conectado, digital y seguro. Como proveedor global TIC, con más de 40.000 empleados en un espacio de trabajo diverso y dinámico que abarca 57 países, con negocio en 73 países y ofreciendo servicios en más de 200 países. Juntos, creamos el futuro conectado.

