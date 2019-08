15 de agosto de 2019

photonamic GmbH & Co. KG (Alemania) adquiere la rama oncológica de MolecuLight Inc. (Canadá)

TORONTO, 15 de agosto de 2019 /CNW/ - photonamic GmbH & Co. KG (sede en Pinneberg, Alemania; consejero delegado: Ulrich Kosciessa, doctor) ("photonamic"), una filial de SBI Holdings, Inc. (sede en Minato-ku,Tokio; director representante, presidente y consejero delegado: Yoshitaka Kitao), involucrada en el proyecto de desarrollo farmacéutico del ácido 5-aminolevulínico ("5-ALA") (*), anuncia la adquisición de la rama oncológica de MolecuLight Inc. ("MolecuLight"), mediante su filial recién formada, SBI ALApharma Canada.

MolecuLight es un líder mundial en el ámbito del cuidado de las heridas con su novedoso MolecuLight i:X(®), un paquete de productos de técnicas de imagen por fluorescencia inmediato para heridas crónicas, que ha tenido muy buenos resultados en investigación oncológica. Photonamic y MolecuLight han colaborado durante varios años en el mercado oncológico, combinando la tecnología patentada de imagen por fluorescencia de MolecuLight con el medio de contraste 5-ALA de photonamic.

La plataforma de técnicas de imágenes por fluorescencia portátil de MolecuLight para oncología, llamada "Eagle(®)" ayuda a cirujanos y patólogos a ver tumores en directo durante las intervenciones después de haber administrado 5-ALA a los pacientes. El 5-ALA fabricado por photonamic hace que las células tumorales seleccionadas emitan una fluorescencia roja brillante de la protoporfirina IX (PpIX) que detecta el dispositivo de imágenes intraoperatorio de MolecuLight, Eagle®, bajo estímulos de luz infravioleta. MolecuLight y photonamic ya han probado clínicamente en intervenciones de cáncer de mama este procedimiento quirúrgico guiado por imágenes por fluorescencia en tiempo real (FGS, por sus siglas en inglés), que combina las dos tecnologías, en el centro Princess Margaret Cancer Center (uno de los 5 mejores centros oncológicos mundiales) en colaboración con University Health Network (UHN), uno de los mayores institutos de investigación sanitaria de Norteamérica.

"Con esta adquisición, expandimos aún más nuestras actividades de I+D a otro tipo de tumores aparte de glioblastomas, para los que ya hemos desarrollado con éxito un producto basado en 5-ALA que se comercializa en más de 40 países en todo el mundo", explicó Ulrich Kosciessa, consejero delegado de photonamic GmbH & Co. KG. "Nos complace llevar esta exitosa y excelente colaboración con MolecuLight al siguiente nivel, con el objetivo de conseguir la autorización para el dispositivo y el fotosensibilizador en varios mercados clínicos oncológicos".

"Estamos encantados de anunciar la adquisición de nuestra rama clínica oncológica por un socio estratégico y valorado como photonamic", explica Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Nuestras tecnologías se complementan perfectamente, y estamos deseando apoyar a SBI ALApharma Canada y photonamic en sus esfuerzos por aprovechar las técnicas de imagen por fluorescencia portátiles y el 5-ALA como guías en intervenciones quirúrgicas oncológicas y, en última instancia, por mejorar los resultados para los pacientes". Sam Ifergan, presidente de MolecuLight y fundador de iGan Partners añade: "Para los accionistas, confirma la amplia utilidad clínica de esta tecnología, que seguirá ofreciendo nuevos datos a los facultativos para diagnosticar mejor las enfermedades y guiar los tratamientos contra las mismas".

SBI Group seguirá tratando de ampliar la gama de posibles aplicaciones del 5-ALA y se centrará en la investigación y desarrollo para ofrecer fármacos que satisfagan necesidades médicas sin cubrir para pacientes de todo el mundo.

(*) Ácido 5-aminolevulínico ("5-ALA")Un derivado endógeno de un aminoácido producido en la mitocondria. Además de funcionar como una importante sustancia metabolizada en grupo hemo y citocromas, que sirve para producir energía en las membranas de las mitocondrias, también se metaboliza en protoporfirina IX (PpIX) en las células cancerosas. PpIX, un fotosensibilizador, se puede activar con luz violeta/azul para causar una fluorescencia rosa, lo que permite ver claramente las células cancerosas.

Acerca de photonamic GmbH & Co. KGphotonamic es una empresa con sede en Alemania que se dedica a desarrollar 5-ALA en varias aplicaciones como precursor del fotosensibilizador PpIX. Como parte del SBI Group, photonamic desarrolló con su empresa matriz, SBI ALA Hong Kong, el 5-ALA para la resección guiada por fluorescencia de glioblastomas, que se comercializa como Gliolan(TM) o Alabel(TM) mediante diversos socios en Europa, Japón, Australia y Corea, por ejemplo; y como Gleolan(TM) en EE. UU. mediante su filial NXDC Inc. Desde el grupo, photonamic y sus empresas afiliadas en EE. UU., Canadá y Japón están expandiendo intensamente el desarrollo de actividades con 5-ALA incluso fuera del campo de las aplicaciones fotodinámicas, p.ej.: como suplemento alimenticio y en cosmética.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2551927-1&h=2429783711&u...]) es una compañía privada de Canadá de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología patentada de programas de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos y comerciales. Su producto inicial con sus accesorios, el MolecuLight i:X(®), ofrece una solución de técnicas de imagen por fluorescencia portátil en directo para el mercado global del tratamiento de heridas. Ofrece a los facultativos información nueva sobre las características fluorescentes de las heridas para ayudarles a realizar mejores diagnósticos y decidir el tratamiento. La empresa también comercializa su tecnología de programas de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

