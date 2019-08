Ping An Good Doctor lanza de forma oficial el Médico privado y firma una cooperación con 29 gigantes del sector

- Ping An Good Doctor lanza de forma oficial el Médico privado y firma una cooperación ambiciosa con 29 gigantes mundiales del sector

-El importe de la firma del "médico privado" superó los 300 millones de yuanes en su primer día

SHANGHÁI, 14 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La plataforma sanitaria líder a escala mundial Ping An Healthcare and Technology Company Limited (abreviatura accionaria: "Ping An Good Doctor", código accionario: 01833.HK) lanzó oficialmente su producto estratégico: Ping An Good Doctor - Médico privado. En el primer día, Ping An Good Doctor comenzó a colaborar con 29 gigantes del sector líderes a escala mundial como China Mobile, BAIC Group, China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, China Everbright Bank, Minsheng Life, Pearl River Life o PKU Founder Life, entre otros, con importes contractuales que superan los 300 millones de yuanes. Al trabajar codo con codo con los colaboradores para dar servicio a la clase media y crear un mayor ecosistema sanitario, ha dado lugar a una nueva era en la atención médica que ofrece "nueva experiencia, nuevo concepto, nueva tecnología y nueva ecología".

Primer día de lanzamiento del Médico privado: nace una nueva era médica

Con el lanzamiento oficial de Ping An Good Doctor - Médico privado, el nivel del servicio industrial y la experiencia del usuario mejorarán enormemente y se espera que se renueve el modo actual de atención sanitaria, que se materialicen "auténticos recursos médicos de calidad centrados en los pacientes" y que se cree un sistema sanitario virtual. También significa que Ping An Good Doctor es líder en servicios sanitarios virtuales mundiales, que van de servicios gratuitos a afiliaciones de pago.

Actualmente, en la atención sanitaria y médica de China, el desequilibrio en el suministro y la demanda es un problema grave y debemos resaltar la urgencia de la reforma médica en cuanto a la oferta. Por tanto, desde 2016, China ha creado diversas políticas importantes para fomentar la aplicación "Internet+" en el sector médico y sanitario. En un contexto en el que el país sigue fomentando una China saludable, el desarrollo de la atención sanitaria virtual y la innovación del servicio de médico de cabecera, Ping An Good Doctor, en respuesta a las políticas nacionales, lanzó el "Médico privado" para ofrecer a la clase media innovadoras soluciones sanitarias virtuales.

Wang Tao, presidente y consejero delegado de Ping An Good Doctor, comentó: "Ping An Good Doctor espera que, por medio de los servicios de médico privado 'excelentes, profesionales, eficientes, razonables y protegibles', podamos proporcionar a los usuarios servicios médicos y sanitarios completos y de gran calidad, alcanzar el objetivo de dar servicio a cientos de miles de familias e iniciar una nueva era de médico privado por Internet".

El servicio de médico privado de Ping An Good Doctor ha recibido el apoyo de los médicos de 100 hospitales de prestigio del país. Además, Ping An Good Doctor ha firmado su colaboración con 800 hospitales nacionales de Grado III A, 1000 médicos de prestigio del extranjero y los mejores 10 hospitales del mundo para garantizar un servicio médico práctico y preciso a usuarios de todo el mundo.

Ping An Good Doctor adquirió en el pasado una gran reserva de recursos médicos, lo que permite al "médico privado" proporcionar a los usuarios no solo servicios básicos como consultas virtuales, tratamientos cotidianos y reservas clínicas, sino también servicios médicos y sanitarios integrales, completos y de gran calidad, como servicio de enfermería 24 horas, respuesta inmediata de un segundo médico, entrega a domicilio de fármacos en una hora o visitas con acompañamiento a hospitales de Grado III A.

En particular, Ping An Good Doctor ha cooperado con casi 2000 laboratorios y centros de pruebas para proporcionar a cada usuario historias médicas electrónicas y servicios de atención sanitaria personalizados y permanentes para fomentar un servicio integral. Ping An Good Doctor - Médico privado también colabora con aseguradoras externas para proporcionar ayuda económica para los seguros a las personas que sufren enfermedades con un coste elevado.

Por medio del innovador servicio de "Médico privado", Ping An Good Doctor permite una interacción total entre médicos y usuarios, de forma que los médicos puedan llevar un seguimiento a largo plazo del estado de salud de los usuarios y ambas partes se conozcan y forjen una relación de confianza. Gracias a esta nueva relación, el usuario podrá obtener atención médica y sanitaria precisa, continua e individual, lo que deja a un lado la relación poco familiar habitual entre médicos y pacientes en el entorno médico tradicional.

Firma de contratos con 29 empresas punteras: el poder de la colaboración

En los últimos años, la concienciación de la gente sobre la salud y la demanda de servicios médicos y sanitarios de calidad y personalizados han ido en aumento. Con el lanzamiento del "Médico privado", Ping An Good Doctor comenzó a colaborar con 29 líderes del sector como China Mobile, BAIC Group, China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, China Everbright Bank, Minsheng Life, Pearl River Life o PKU Founder Life, entre otros. Las 29 empresas pertenecen a sectores como la banca, los seguros, la automoción, las comunicaciones o la maternidad, entre otros. En el futuro, los usuarios de estos colaboradores podrán disfrutar del servicio médico y sanitario integral de calidad de Ping An Good Doctor - Médico privado.

Al colaborar con médicos privados directos y médicos de prestigio de los principales 100 hospitales nacionales, Ping An Good Doctor - Médico privado proporcionará a los usuarios servicios sanitarios y médicos activos e integrales como consultas virtuales 24 horas, segunda sesión con médicos de prestigio, acuerdos clínicos físicos, tratamiento sanitario, tratamiento de enfermedades crónicas, etc. Mientras, Ping An Good Doctor aprovechará su dilatada colaboración, más allá de la cooperación con aseguradoras e instituciones financieras externas, para hacer un uso completo de este nuevo producto estratégico de "Médico privado" con el fin de ampliar su desarrollo multicanal.

Wang Tao, presidente y consejero delegado de Ping An Good Doctor, comentó: "Esperamos que el sector privado materialice nuestra visión de que cada familia tenga un médico de cabecera, cada persona una historia médica electrónica y cada uno de nosotros un seguro sanitario". De hecho, Ping An Good Doctor - Médico privado, en calidad de innovación con respecto al médico de cabecera de China, está forjando una relación médico-paciente basada en la confianza, la experiencia y la conexión a largo plazo, lo que llevará al sector a una era de médicos privados que potenciará la creación de la versión china de la innovación médica.

CONTACTO: CONTACTOS: Barney Liu, Ping An Good Doctor, +86-147-1440-0858,liumingyi855@pingan.com.cn; Amber Cheng, Wonderful Sky Financial GroupLimited, +852-3641-1332, amberchengl@wsfg.hk