10 de julio de 2019

La plataforma de cadena de bloques FLETA ha confirmado la plataforma de intercambio surcoreana Bitsonic como validador

Bitsonic, una plataforma de intercambio coreana, fue invitada como validador de la cadena de bloques FLETA

Los conocimientos de Jinwook Shin, consejero delegado de Bitsonic, quien ha desarrollado aplicaciones móviles famosas como Baedal Minjok y SOCAR, van a permitir a la cadena de bloques FLETA dar un gran impulso a su comercialización.

SEÚL, Corea del Sur, 10 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- FLETA, una plataforma de cadena de bloques, ha anunciado que Bitsonic, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur, se ha unido a la red de validadores de FLETA.

https://mma.prnewswire.com/media/944353/CEO_FLETA_and_CEO_Bi... [https://mma.prnewswire.com/media/944353/CEO_FLETA_and_CEO_Bi...]

El validador de la cadena de bloques FLETA es un operador de Hyper Formulator, un nodo de minado de alto rendimiento de la cadena de bloques FLETA. Los validadores desempeñan un papel fundamental en la cadena de bloques de FLETA; mejoran la credibilidad y estabilidad de la cadena de bloques FLETA y aportan solidez a la gobernanza de FLETA para el desarrollo sostenible de su ecosistema. Teniendo en cuenta el importante papel de los validadores, FLETA se centra en invitar a empresas de confianza que se comprometan a fomentar juntos el ecosistema de FLETA. Entre los validadores confirmados hasta ahora se encuentran GDAC y Cosmostation, uno de los mejores validadores de Cosmos (ATOM). Además, los otros validadores participantes son: Glosfer, la compañía coreana de cadena de bloques de primera generación; Like Lion, una organización educativa especializada en programación informática, y For Our, el acelerador del proyecto Oasis City.

Bitsonic es una plataforma de intercambio de criptomonedas bajo el paraguas de Skoop Media, una empresa líder en aplicaciones móviles; entre sus productos se encuentran Baedal Minjok (la aplicación de entrega de comida a domicilio más popular de Corea); SOCAR (la aplicación de coche compartido de mayor tamaño de Corea del Sur); Memebox (una aplicación de compras en línea para productos de belleza), y Naver Webtoon (una aplicación de webcómics gestionada por Naver, el mayor portal de búsquedas de Corea). Con el conocimiento y las ideas de Jinwook Shin, consejero delegado de Bitsonic y reconocido desarrollador informático, el intercambio ha crecido constantemente desde su fundación en 2018. Es especialmente conocido por su estrategia de compartir sus ingresos por comisiones con los clientes; esta estrategia de negocio fue implementada en Corea por primera vez en este sistema. Como Bitsonic participa en la red FLETA como validador, se espera que la gama de validadores de FLETA gane en solidez.

FLETA es una plataforma de cadena de bloques cuyo objetivo es impulsar la comercialización de la cadena de bloques. Entre los resultados de la tarea de innovación de FLETA en materia de cadena de bloques se encuentra la estructura multicadena independiente o su propio algoritmo de consenso Proof-of-Formulation (PoF). Con sus tecnologías, pretende resolver los problemas que tienen las plataformas existentes, como la lentitud de la velocidad, la limitación de la escalabilidad y las tarifas excesivas. Además, para mejorar su interoperabilidad y ofrecer el servicio FLETA a más proyectos, FLETA desarrolló la tecnología de pasarela. Es una tecnología que permite a los proyectos que emiten sus tokens a través de otras redes principales como Ethereum, Tron o EOS, mantener su red principal original mientras utilizan la cadena de servicios de FLETA. FLETA lanzó con éxito la red de prueba beta en marzo de 2018, y en el próximo mes de agosto planea lanzar su red principal. A lo largo de este año también está previsto que se publiquen casos prácticos que utilizan la tecnología de FLETA.

Acerca de FLETA FLETA es una plataforma pública de cadena de bloques con servicios de soporte tecnológico y empresariales a proyectos de cadena de bloques.. Dedicada a fomentar un entorno más propicio para los desarrolladores, además de uno más escalable, eficiente y rentable, FLETA tiene como objetivo acelerar el uso de la tecnología de la cadena de bloques a gran escala. Su tecnología principal incluye una estructura multicadena independiente, el rediseño de bloques, la validación de árbol LEVEL, particionamiento paralelo y su propio algoritmo de consenso Proof-of-Formulation (PoF). Además, FLETA mejora la interoperabilidad a través de la pasarela permitiendo proyectos que se han creado sobre otras redes principales y emitiendo sus tokens a través de otras redes principales para ofrecer sus servicios en la cadena de servicio FLETA, al tiempo que mantienen sus redes principales.

Si desea obtener más información, visite: https://fleta.io [https://fleta.io/]https://twitter.com/fletachain [https://twitter.com/fletachain]https://medium.com/fleta-first-chain [https://medium.com/fleta-first-chain]https://t.me/FLETAofficialGroup [https://t.me/FLETAofficialGroup]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/944353/CEO_FLETA_and_CEO_Bi... [https://mma.prnewswire.com/media/944353/CEO_FLETA_and_CEO_Bi...]

CONTACTO: CONTACTO: James Song, director de Estrategia de Marketing deFLETA Pte. Ltd., +82-10-2973-3610, media@firstchain.co

Sitio Web: https://fleta.io/