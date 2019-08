22 de agosto de 2019

Plug and Play da la enhorabuena a 123 empresas emergentes seleccionadas para sus grupos de otoño de 2019 (1)

SUNNYVALE, California, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Plug and Play [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=2933192446&u...], en colaboración con sus socios, ha seleccionado a mano a 123 empresas emergentes para participar en sus grupos de aceleradores de otoño de 2019. Las empresas seleccionadas participarán en un programa de tres meses relacionado con los sectores de marca y comercio minorista [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=4216085214&u...], ciberseguridad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=2837540670&u...], energía y sostenibilidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=3395886085&u...], tecnología financiera [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=3653724695&u...], alimentos y bebidas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=3273993879&u...], nuevos materiales y envasado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=3376589663&u...], y cadena de suministro y logística [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=3028854418&u...]. La lista completa de las empresas emergentes seleccionadas puede consultarse en el sitio web de Plug and Play: http://bit.ly/pnpfall2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=2973348609&u...]

"Estoy muy contento de dar la bienvenida a este nuevo grupo de empresas emergentes a nuestro ecosistema Plug and Play", señala Saeed Amidi, fundador y consejero delegado de Plug and Play. "Las conexiones realizadas a través de nuestros programas dotarán a las nuevas empresas de las herramientas necesarias para transformar estos sectores. Espero con impaciencia ver cómo ayudan a aumentar la eficiencia y a impulsar los mercados".

Durante los tres meses de actividades, las empresas emergentes estarán expuestas a un programa de desarrollo de negocios donde tendrán la oportunidad de participar en sesiones privadas de flujo de operaciones, eventos exclusivos de redes de contactos, semanas enfocadas en temas, sesiones tutoradas y de refinado del discurso. Plug and Play celebró más de 1500 sesiones de flujo de operaciones en 2018, que condujeron a un gran número de pilotos, pruebas de concepto e inversiones entre corporaciones y empresas emergentes.

El objetivo de Plug and Play consiste en hacer que la innovación esté abierta a todo el mundo, en cualquier lugar. Este mes de septiembre, continuarán la expansión de su alcance internacional llegando a Bangkok en Tailandia (17 de septiembre [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=495493443&u=...]) y São Paulo en Brasil (18 de septiembre [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=1096448670&u...]).

Plug and Play no adquiere capital de las empresas emergentes que participan en el programa. Estos grupos de empresas emergentes se graduarán del 22 al 24 de octubre en la Cumbre de Otoño de 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=681744586&u=...] de Plug and Play. Este es un evento solo accesible mediante invitación y donde también habrá empresas emergentes de su nuevo programa de medios y publicidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=2053991667&u...].

Acerca de Plug and PlayPlug and Play es una plataforma de innovación global. Con sede en Silicon Valley, hemos creado programas de aceleración, servicios de innovación corporativa y nuestro propio fondo de capital riesgo para hacer que el progreso tecnológico avance más rápido que nunca. Desde sus inicios en 2006, nuestros programas se han extendido por todo el mundo para estar presentes en más de 25 localizaciones a nivel global y ofrecer a las empresas emergentes los recursos necesarios para triunfar en Silicon Valley y más allá. Con más de 10.000 empresas emergentes y 300 socios corporativos oficiales, hemos creado el ecosistema de empresas emergentes definitivo en muchos sectores. Las empresas de nuestra comunidad han recaudado más de 7000 millones de dólares en financiación, con salidas de cartera tan exitosas como Danger, Dropbox, Lending Club y PayPal. Para obtener más información, visite www.plugandplaytechcenter.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2558842-1&h=3690069319&u...].

