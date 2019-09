26 de septiembre de 2019

Plug and Play selecciona a 130 startups en sus grupos Winter 2019

SUNNYVALE, California, 26 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Plug and Play [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=1741650024&u...] ha anunciado hoy los nombres de las 130 empresas seleccionadas para formar parte de sus grupos Winter 2019. Desde ahora y hasta principios de diciembre, estas startups participarán en uno de los siguientes programas: Enterprise 2.0 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=1247983837&u...], Health [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=742886983&u=...], Insurtech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=835534721&u=...], Internet of Things [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=4056552332&u...], Mobility [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=2594704481&u...], Real Estate & Construction [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=864915646&u=...], o Travel & Hospitality [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=1148521016&u...]. El listado completo de empresas está publicado en el sitio web de Plug and Play: bit.ly/pnpwinter2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=3705929578&u...]

https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg ]

«Cuando encontramos buenas startups, queremos generar un impacto positivo en sus trayectorias conectándolos a nuestro ecosistema de socios corporativos y capitalistas de riesgo», afirmó Saeed Amidi, fundador y director general de Plug and Play. «Cada grupo aporta nuevas soluciones a nuestra comunidad que pueden ayudar a nuestros asociados en la transformación digital de sus empresas. Con nuestros recursos y nuestra red global, tenemos el objetivo de hacer de esta cohorte final seleccionada para este año una de las más exitosas».

Plug and Play invierte en más de 200 startups cada año y está clasificada como una de las inversoras de primera fase más activas de Silicon Valley. El equipo de capital riesgo de Plug and Play, junto con sus socios corporativos, seleccionó las 130 startups que participaran en el programa de invierno de 2019.

El programa de desarrollo de negocio, de tres meses de duración, está estructurado alrededor de las semanas de enfoque, sesiones de flujo de negocios, horas de oficina corporativa, reuniones con mentores, sesiones de pulido de discursos, talleres y eventos de networking. En diciembre, las startups se graduarán en el Winter Summit (Cumbre de invierno) de Plug and Play, dónde todas las empresas del grupo darán sus discursos desde el escenario ante más de 500 inversores, corporaciones y demás líderes sectoriales. La asistencia a este evento es únicamente por invitación y reservada a asociados, medios de comunicación seleccionados e invitados especiales de Plug and Play. Para solicitar un pase de prensa, envíe un email a allison@pnptc.com[mailto:allison@pnptc.com].

Los programas de Plug and Play son independientes de las fases en que se encuentre la empresa y no requieren tasas o capital por parte de las startups para su participación. Las empresas también tendrán acceso a despachos gratuitos, salas de conferencias y cafetería in situ.

Acerca de Plug and Play Plug and Play es una plataforma global de innovación. Con sede central en Sillicon Valley, hemos creado programas aceleradores, servicios de innovación corporativos y VC internos para que el progreso en adelantos tecnológicos sea más rápido que nunca. Desde sus comienzos en 2006, nuestros programas se han expandido a nivel mundial hasta tener presencia en 25 ubicaciones con más de 300 asociados corporativos oficiales. Las empresas de nuestra comunidad han conseguido más de 7.000 millones de dólares en financiación, con una exitosa cartera que incluye Danger, Dropbox, Lending Club y PayPal. Para más información, visite www.plugandplaytechcenter.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=680234855&u=...].

Contacto con la prensaAllison Romeroallison@pnptc.com[mailto:allison@pnptc.com](408) 524-1457

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2592784-1&h=143576474&u=...]

Sitio Web: http://plugandplaytechcenter.com/