Presentación en París de Martell Chanteloup XXO: una experiencia excepcional para un lanzamiento histórico

PARIS, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Maison Martell presenta su nuevo coñac Martell Chanteloup XXO en un evento único celebrado en el histórico Petit Palais. Esta experiencia excepcional marca un importante hito no sólo para la Maison Martell, la más antigua de las grandes casas de coñac y líder mundial en coñacs de prestigio, sino también para el mundo del coñac en su conjunto, ya que Martell Chanteloup XXO inicia una categoría totalmente nueva.

Más de 100 invitados procedentes de 10 países diferentes han sido testigos de la presentación de Martell Chanteloup XXO, una excelente mezcla de 450 aguardientes de gran antigüedad procedentes de los cuatro mejores viñedos de la región de Cognac. Martell Chanteloup XXO, demostración suprema del arte de mezclar de Martell, transmitido durante 300 años por las nueve generaciones de Maestros bodegueros, acompaña a Martell Chanteloup XXO Masterpiece. Este cofre, exquisitamente elaborado y hecho a medida, es la pieza central de toda una experiencia y ha sido diseñado para acercar a los amantes del coñac al proceso creativo. Ambos han sido presentados durante una cena de gala orquestada por el chef con tres estrellas Michelin Guy Savoy, que trabajó durante varios meses con el maestro de las bodegas Martell, Christophe Valtaud, en la creación de platos que realzaran los aromas únicos y complejos de Martell Chanteloup XXO.

Martell Chanteloup XXO y Martell Chanteloup XXO Masterpiece ha sido mostrados como parte de un impresionante espectáculo de trampolín creado exclusivamente para la Maison Martell por el acróbata y coreógrafo Yoann Bourgeois. Inicialmente escondido bajo velos de seda, el maletín se fue descubriendo poco a poco a medida que, con cada salto perfectamente controlado, Yoann Bourgeois retiraba los velos uno a uno. Al final y como punto culminante de la actuación, el Martell Chanteloup XXO Masterpiece y el excepcional coñac de su interior fueron mostrados con gran teatralidad al asombrado y privilegiado público.

Con la presentación de Martell Chanteloup XXO, la Maison Martell demuestra no sólo su saber hacer y maestría en el arte de la mezcla, sino también su espíritu audaz e innovador, que es el legado de su fundador, Jean Martell.

Más sobre la cena

Los invitados fueron recibidos en la magníficamente decorada galería del Petit Palais para la cena de gala. Allí, el maestro bodeguero de Martell, Christophe Valtaud, describió en una breve introducción cómo él y Guy Savoy trabajaron juntos para crear una armonía de aromas y sabores que condujo gradualmente al descubrimiento de Martell Chanteloup XXO. El entrante y el primer plato, cangrejo y aguacate con jalea de cítricos y pimienta timut, seguidos de un carpaccio de hongo blanco con sabores del bosque - acompañados de dos aguardientes añejos, cada uno de los cuales expresa una faceta del coñac. El primero, un Borderies de 1977, representa el terruño que ha sido la firma de la Maison Martell desde su fundación, mientras que el segundo, un Grande Champagne de 1958, proviene del prestigioso pago en el que nació y creció Christophe Valtaud, hijo y nieto de viticultores.

La expectación en el interior del Petit Palais fue casi palpable cuando el Martell Chanteloup XXO fue servido por primera vez con sus ricas facetas aromáticas complementado a la perfección con la suculenta gallina de Guinea de Guy Savoy servida de tres maneras y seguida por el sorbete de té oolong con una crema pastelera especiada y, para terminar, un fondant de chocolate con praliné, achicoria y hojas de La Habana.

Acerca de Guy Savoy

Nacido en Nevers en 1953, Guy Savoy pasó su infancia en la ciudad de Bourgoin-Jallieu, cerca de Lyon. A la edad de 15 años decidió que sería o "chef... o nada", y se embarcó en un aprendizaje, primero con Louis Marchand, fabricante de chocolate en su ciudad natal, y posteriormente con los hermanos Troisgros, famosos restauradores. Abrió el restaurante Guy Savoy en París a los 27 años y rápidamente alcanzó la fama por su cocina líder en el mundo, consiguiendo dos estrellas Michelin en 1985 y una tercera en 2002. Guy Savoy supervisa otros tres restaurantes en París, y en 2006 abrió un segundo restaurante Guy Savoy en Las Vegas. En 2015, su emblemático restaurante se trasladó a la histórica Monnaie de Paris, junto al río Sena, y en 2019 fue nombrado por La Liste Mejor Restaurante del Mundo por tercer año consecutivo.

Acerca de Yoann Bourgeois

Nacido en la región del Jura en 1981, el acróbata, coreógrafo y director de teatro Yoann Bourgeois descubrió el atractivo del escenario en la escuela primaria. Se formó en técnicas circenses en el Centre National des Arts du Cirque de Francia, así como en danza contemporánea en el Centre National de Danse Contemporaine. Fascinado por el punto de equilibrio, como cuando una pelota lanzada al aire alcanza su punto más alto pero aún no ha comenzado a descender, logró el reconocimiento internacional con su espectáculo Fugue / Trampoline. Esta pieza, que ha adaptado e interpretado en numerosos y prestigiosos escenarios de todo el mundo, se ha convertido en un referente para una nueva generación de artistas que unen varias disciplinas.

Maison Martell

Maison Martell, la más antigua de las grandes casas de coñac, fue fundada en 1715 por Jean Martell, oriundo de Jersey. Desde hace tres siglos, Martell produce, exporta y comercializa coñacs reconocidos mundialmente por su excelente calidad. La identidad de Maison Martell se fundamente en tres nociones clave: elegancia, complejidad y armonía. Maison Martell se fundó en la época dorada del art de vivre francés, cuando la gastronomía, la enología y la artesanía alcanzaron grandes cotas de refinamiento. Estos se convirtieron en los tres pilares de la Casa y permanecen fieles a su visión 300 años después.

