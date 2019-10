El primer Treehouse Hotel de Barry Sternlicht debuta en Londres

Treehouse London será operado por SH Hotels & Resorts

LONDRES, 8 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Treehouse London, la marca de hoteles más nueva y esperada de Sternlicht, abrirá sus puertas en Langham Place en Marylebone, uno de los barrios más vibrantes de Londres. Diseñado para atraer al niño que todos llevamos dentro, Treehouse es juguetón, curioso, rústico y nostálgico, y encuentra su inspiración en la alegría de las pequeñas cosas. El hotel contará con Toca Madera, un aclamado restaurante mexicano, así como con el espectacular bar de la azotea "The Nest", con vistas de 360 grados del centro de Londres. SH Hotels & Resorts, una filial de la empresa de inversión privada global Starwood Capital Group, operará el hotel.

¡Treehouse London es todo diversión! Cada detalle se ha imaginado a través de la lente despreocupada y optimista de la infancia y se ha compensado con una sensibilidad claramente moderna. El hotel ofrece una gran cantidad de sorpresas únicas, amenidades encantadoras y una programación bien pensada: acogedoras habitaciones con relojes de cuco y sacos de dormir; horticultores residentes que ofrecen recorridos por los jardines locales; clubes de lectura y de poesía. La aplicación Treehouse conecta a los invitados con los favoritos del vecindario seleccionados por miembros del equipo local. Backyard, nuestro bar donde tomarse un café o un vino, es lo primero que verá en la entrada. Da la sensación de estar en una casa de árbol de verdad porque hay madera y ramas expuestas.

"Es realmente emocionante lanzar nuestro primer Treehouse Hotel en una de las ciudades más grandes del mundo", dijo el director y presidente de Starwood Capital Group, Barry Sternlicht. "Creo que Treehouse, con su filosofía única y su estética lúdica, introducirá un nuevo tipo de experiencia de hospitalidad en el mercado de Londres: divertido, ingenioso, sorprendente. Será un destino tan importante para los visitantes como un lugar de reunión local".

Treehouse London también se enorgullece de sus iniciativas sostenibles. Con madera recuperada y vigas expuestas, Treehouse realmente tiene un aspecto salvaje y arbolado. Pero el hotel se esfuerza por optimizar las operaciones ecológicas dentro de su entorno urbano. Ha desarrollado un programa sólido de compostaje y reciclaje, y se compromete a reducir los plásticos de un sólo uso en todas sus operaciones. Todas las habitaciones están equipadas con sábanas de algodón orgánico, así como con baños de origen local y otros productos.

Treehouse es también el lugar para comer. Alberga el sitio de moda de Los Ángeles, Toca Madera, el destino de referencia para la cocina mexicana tradicional con un enfoque moderno y un restaurante codiciado por las celebridades y visitantes de Hollywood. Toca Madera combina sabores audaces con ingredientes orgánicos. La comida se complementa con el programa de mixología "de la granja al vidrio" de Toca Madera. Un menú de platos compartidos, amigable para todos los paladares, crea una energía relajada que se vuelca con la comunidad.

Treehouse London contará con 95 habitaciones, incluidas 15 suites. La recepción está en el piso 15 y presenta un mosaico de madera con iluminación de adorno, que trae el exterior al interior, desde las raíces hasta la copa del árbol.

The Nest promete ser el detalle más comentado del hotel. Este bar ubicado en la azotea es digno de una sesión de fotos con espectaculares vistas panorámicas de 360 grados de Londres. El bar y el salón también cuentan con un conjunto de columpios en tándem, áreas para relajarse con una manta y ver el paisaje urbano, y lugares elegantes para ponerse al día con cócteles y pequeños bocados. (Incluso el afortunado DJ experimentará algo de la acción, pinchando en su propio fuerte de la casa del árbol).

"Asociarnos con el pionero de la industria Barry Sternlicht es un honor para nosotros y coincide excepcionalmente bien con nuestra mentalidad de innovación. Nos hemos esforzado por elevar la experiencia de nuestros huéspedes a nuevas alturas. Nuestra ubicación histórica en Regent Street proporcionará el escenario perfecto para encabezar un nuevo tipo de experiencia hotelera y esperamos ofrecer el escaparate global del primer hotel Treehouse del mundo con nuestros nuevos socios Starwood Capital Group y SH Hotels & Resorts", aseguró Aneil Handa, directora de Cairn Group.

Acerca de SH Hotels & Resorts SH Hotels & Resorts, una filial de la firma global de inversión privada Starwood Capital Group, es una compañía de gestión de marca de hoteles que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach y Manhattan; y Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que hizo su debut en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insignia en Nueva York, con proyectos en desarrollo en Doha y Burdeos. Aprovechando su experiencia en marketing, diseño, operacional y tecnológica, SH Hotels & Resorts es la fuerza detrás de algunas de las marcas de hoteles más innovadoras y dinámicas del mundo.

Acerca de Cairn GroupCairn Group es un propietario y operador líder de 33 hoteles, 30 restaurantes y bares, y 9 hogares de ancianos en todo el Reino Unido, y tiene una presencia creciente en el sector de la hospitalidad y la propiedad. Junto con el desarrollo de marcas únicas, hoteles independientes y proyectos emblemáticos, el grupo trabaja en asociación con marcas internacionales como Hilton Worldwide, Marriott International, Intercontinental Hotels Group y Accor. Un proyecto destacado en su cartera es Stoke Place Hotel, un hotel rural de lujo de 27 acres ubicado en Buckinghamshire. El grupo Cairn está totalmente centrado en la innovación y el crecimiento e invierten continuamente tanto en su fuerza laboral de 3000 personas como en su futuro con una cartera de desarrollo de 5 hoteles.

Acerca de The Madera Group Con sede en West Hollywood y compuesto por un equipo de creadores, innovadores y desarrolladores, The Madera Group está comprometida con evolucionar la hospitalidad. Actualmente, The Madera Group desarrolla, posee y opera una colección de restaurantes líderes en el sur de California y Arizona, incluidos Tocaya Organica y Toca Madera.

