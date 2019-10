La primera tableta Huion Q620M de la serie Inspiroy Dial se presentó en la Feria de Electrónica de Hong Kong

HONG KONG, 13 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Huion Animation Technology participó en la Feria de Electrónica de Hong Kong (Hong Kong Electronics Fair) de 2019 para mostrar sus últimos dispositivos de entrada gráfica. La primera tableta Huion de la serie Inspiroy Dial, y ganadora del premio Taiwan Golden Pin Design Award 2019, la Q620M, estaba a disposición de los usuarios para que pudieran probarla directamente.

La Inspiroy Dial Q620M, que cuenta con un dial de control, brindará a los usuarios una experiencia creativa. El dial de control ofrece atajos que facilitan el flujo de trabajo y aumentan la productividad en las tareas diarias. Los artistas pueden usar el dial de control para afinar los pinceles, ajustar el lienzo, elegir los colores y deshacer todos los trazos con los que no están satisfechos en el software de dibujo convencional. En la oficina, los usuarios pueden desplazarse a través de los artículos, así como acercar y alejar la imagen libremente mientras navegan por el sitio web. En cuanto a los editores de vídeo, pueden incluso utilizar el dial de control como herramienta de vídeo para pausar o pasar el vídeo rápidamente. Gírelo y explore posibilidades ilimitadas. El dial de control redefinirá la forma en que creamos.

Además del dial de control, hay muchas otras funciones que satisfacen las expectativas de los usuarios. La tasa de sondeo de 266PPS garantiza una experiencia de dibujo fluida, sin retrasos ni líneas discontinuas. Y no importa lo rápido que los usuarios dibujen; el movimiento del lápiz se puede capturar instantáneamente. Gracias a los 8.192 niveles de sensibilidad a la presión, cada entrada de la línea se produce de forma más natural, dado que el ancho de las líneas varía a medida que cambia la presión aplicada a la superficie de la tableta. Asimismo, la conectividad inalámbrica, junto con las 20 horas que dura la batería, no solo permitirá que los usuarios se libren de los bultos de cables, sino que también les proporcionará una mayor comodidad para capturar momentos de inspiración. A diferencia de otros productos digitales que recuerdan a los usuarios que hay que cargar el dispositivo solo cuando casi no queda batería, se han diseñado las luces de las teclas de presión para indicar el consumo de energía en tiempo real, con lo que los usuarios estarán bien preparados para dibujar al aire libre sin preocuparse de si se descarga la batería.

Como proveedor profesional de dispositivos de entrada gráfica, Huion se compromete a ofrecer mejores productos a los trabajadores creativos de todo el mundo. Más información en www.huion.com [http://www.huion.com/]

