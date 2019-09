Los primeros pacientes se benefician de la prueba y tratamiento para clamidia y gonorrea en una visita de binx health (1

23 de septiembre de 2019

La plataforma de binx, aprobada por la FDA repercute actualmente en la salud humana y se espera que transforme la atención sanitaria para millones de personas

BOSTON, 23 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- binx health, una empresa pionera en pruebas de salud femenina que se aplican en cualquier momento y lugar, ha anunciado hoy el primer uso real de la plataforma io de binx, la cual facilita el diagnóstico y tratamiento de la clamidia (CT) y la gonorrea (NG) en la misma visita. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado anteriormente que la falta de pruebas fiables y económicas en el centro de atención sanitaria que permitan el diagnóstico y tratamiento en una sola visita constituye una importante barrera para el control y la prevención de las ITS. Con la reciente obtención del marcado CE en Europa y la acreditación 510(k) de la FDA para las pruebas rápidas de CT/NG, binx health es la primera empresa que elimina esta barrera.

Con una subvención de Innovate UK SBRI y en colaboración con tres fundaciones del NHS y la Unidad de Investigación y Evaluación de Diagnóstico Aplicado de St. George's de la Universidad de Londres (SGUL), la plataforma io de binx es utilizada ahora por los facultativos para diagnosticar a pacientes que antes habrían tenido que esperar varios días entre la identificación de la infección y el tratamiento.

La Dra. Emily Mabonga, consultora clínica de la Fundación Lewisham and Greenwich del NHS, dijo: "Hasta el momento hemos examinado a unas 90 pacientes, hemos tenido 17 casos positivos de CT y dos de NG, y hemos podido administrar el antibiótico correcto en una sola visita. Los estándares de calidad de la British Association of Sexual Health and HIV (Asociación Británica de Estándares de Calidad para Salud Sexual y VIH) sugieren la aplicación del tratamiento en un plazo de tres semanas después del examen. Ahora podemos administrar el antibiótico correcto en una sola visita. Esto es algo revolucionario para nosotros".

"Estamos muy contentos de ver cómo estos resultados, obtenidos en entornos del mundo real, benefician por primera vez a las pacientes", comentó Jeff Luber, consejero delegado de binx health. "En el flujo de trabajo de binx la recogida de muestras se realiza al inicio de una visita a la consulta y los resultados están disponibles antes de que la paciente salga con la receta en la mano, con poco o ningún tiempo de espera. Esto ofrece a los 35.000 ginecobstetras de Estados Unidos la promesa de un importante cambio de paradigma en la gestión de la salud sexual y el compromiso del proveedor con la satisfacción de las pacientes".

"La capacidad de diagnosticar con precisión y tratar a un elevado número de personas con clamidia o gonorrea en una sola visita ha sido una necesidad real tanto para las pacientes como para la comunidad de atención sanitaria de salud sexual que las atiende", dijo el profesor Tariq Sadiq, de SGUL, quien dirigió el trabajo de implementación. "La plataforma io de binx produce un resultado en unos 30 minutos con la misma precisión de los sistemas de laboratorio central; los comentarios que recibimos de los facultativos son muy alentadores. Seguimos emocionados con esta eficaz colaboración con el equipo de binx para satisfacer esta importante necesidad clínica".

Dada la duración media de una visita médica en los Estados Unidos (1), la plataforma io puede producir de manera coherente el resultado dentro el periodo de tiempo que dura una visita, antes de que la paciente salga de la consulta. Esto ofrece la oportunidad de examinar y tratar en el mismo centro de atención, con la precisión del laboratorio central, a millones de pacientes que necesitan ser examinadas de conformidad con las directrices médicas. En el recién concluido estudio clínico multicéntrico de la empresa, donde participaron 1523 personas, el 96% de las muestras de pacientes fueron procesadas con la plataforma io de binx en un centro de atención sanitaria, por personal que no es de laboratorio. Los resultados del estudio clínico mostraron valores de sensibilidad y especificidad del 96,1% y 99,1% respectivamente para clamidia y del 100% y 99,9% respectivamente para gonorrea en las mujeres examinadas. binx obtuvo el marcado CE para CT/NG en abril de 2019 y la acreditación 510(k) de la FDA en agosto de 2019. Cuando el ensayo io CT/NG de binx health se realiza utilizando el instrumento io de binx health, es una prueba cualitativa totalmente automatizada, prevista para el uso en centros de atención sanitaria o laboratorios clínicos para la detección rápida de ADN de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, en especímenes de torunda vaginal recogidos por un facultativo o por la misma paciente en un centro clínico.

Para los que trabajan en salud femenina, la prueba y tratamiento rápidos es de máxima importancia. Las ITS no detectadas pueden tener muchas consecuencias negativas para la salud, como infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, embarazos ectópicos y otras comorbilidades que a menudo se pueden prevenir con la detección temprana y rápida en centros de atención sanitaria. El CDC estima que, solo en Estados Unidos, las ITS no tratadas causan infertilidad en 24.000 mujeres cada año. Las directrices del American College of Obstetrics and Gynecology (Colegio Estadounidense de Obstetricia y Ginecología) recomiendan realizar exámenes de detección de CT/NG en todas las mujeres que están o intentan quedar embarazadas. La prueba y el tratamiento rápidos de estas infecciones pueden constituir una herramienta central para la salud reproductiva y el bienestar general de millones de mujeres cada año.

ACERCA DE BINX HEALTHbinx health es una empresa pionera en atención sanitaria ubicua centrada en las mujeres para consumidores, sin importar dónde vivan, trabajen y realicen sus compras. Lo conseguimos gracias a (1) instrumentos de RCP rápidos y patentados para ordenadores de sobremesa en farmacias, ambulatorios, puestos de atención continuada, urgencias y otros emplazamientos físicas donde sea necesario realizar pruebas de laboratorio central y obtener resultados rápidos; y (2) soluciones móviles para las pruebas solicitadas por el facultativo y que se realizan en el domicilio, de forma que los pacientes dejen de preocuparse rápidamente y de manera eficaz. Al comenzar con las infecciones de transmisión sexual, esperamos revertir la tendencia del aumento de las infecciones entre los jóvenes, y dedicarnos a una asistencia familiar más amplia, al expandir nuestras soluciones inmediatas y en el domicilio. Algunos de los inversores de binx health son inversores financieros como Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP Venture Capital, BB Biotech, RMI Investments y Technology Venture Partners, así como otros inversores estratégicos como Consort Medical (cuya filial de propiedad integral Bespak es el fabricante de los cartuchos múltiples patentados y de bajo coste de la empresa) y Wondfo Biotech de China.

