4 de octubre de 2019

Los resultados clínicos de MolecuLight i:X® destacan en la Conferencia Anual de Canadá sobre Heridas 2019

- Se presentan de manera destacada los resultados de estudios clínicos que utilizan el sistema de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® en la Conferencia Anual de Canadá sobre Heridas 2019

Se presentan las imágenes por fluorescencia para centros de atención sanitaria para el tratamiento de heridas crónicas y sus significativos beneficios clínicos

en un plano destacado en la conferencia sobre tratamiento de heridas más grande de Canadá con 5 ponencias clínicos y pósteres

NIAGARA FALLS, Ontario y TORONTO, Ontario, 4 de octubre de 2019 /CNW/ - MolecuLight Inc., el líder mundial en técnicas de imagen por fluorescencia portátiles para la visualización en tiempo real de bacterias en heridas crónicas, y su dispositivo de imágenes por fluorescencia para centros de atención sanitaria, i:X, se presentan de manera destacada en la Conferencia Anual de Canadá sobre Heridas 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2600737-1&h=4094850370&u...] (Wounds Canada 2019). La conferencia, siendo el mayor evento clínico sobre tratamientos de heridas de Canadá, se celebra en Niagara Falls (Ontario), del 4 al 6 de octubre de 2019.

"Estamos encantados con la presentación en Wounds Canada 2019 de los resultados clínicos de muchos de nuestros clientes internacionales, quienes comparten significativos beneficios clínicos obtenidos a partir del uso de nuestra plataforma de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X ", dijo Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Los resultados satisfactorios de nuestros múltiples estudios clínicos ilustran cómo las técnicas de imagen por fluorescencia aportan beneficios tangibles en tiempo real para la gestión de las heridas crónicas en una amplia variedad de entornos clínicos y con muchos operadores diferentes".

Las cinco ponencias clínicas que citan el dispositivo de fluorescencia MolecuLight i:X son:

-- "A prospective multi-site observational study incorporating bacterial fluorescence information into the UPPER/LOWER infection checklists" (Un estudio de observación prospectivo multicéntrico que incorpora la información de fluorescencia bacteriana a las listas de control de infecciones ALTAS/BAJAS) Rosemary Hill y Kevin Woo ( Resumen N.° 0012, 4 de oct. de 10:10 a 11:40 de la mañana) -- "Bacterial fluorescence image guidance of antimicrobial decision-making and stewardship: A 350-patient multi-site clinical trial" (Guía de imágenes de fluorescencia bacteriana para la toma de decisiones y el manejo antimicrobianos: estudio clínico multicéntrico en 350 pacientes)Thomas Serena et al. ( Resumen N.° 0030, 4 de oct. de 2:40 a 4:10 de la tarde) -- "In vivo and in vitro detection of porphyrin-producing wound pathogens, planktonic and in biofilm, with real-time bacterial fluorescence imaging" (Detección in vivo e in vitro de patógenos de heridas productores de porfirina, en plancton y biopelícula, con técnicas de imagen por fluorescencia bacteriana en tiempo real) Laura M. Jones, Allie C. Smith et al. ( Resumen N.° 0032, 5 de oct. de 2:30 a 4:00 de la tarde) -- "Routine assessment of chronic wounds can efficiently incorporate wound size and bacterial fluorescence information with a point-of-care imaging device" (La evaluación de rutina de heridas crónicas puede incorporar eficientemente información sobre tamaño de heridas y fluorescencia bacteriana con un dispositivo de imágenes en el centro de atención sanitaria) Laura M. Jones, Ron Linden et al. ( Resumen N.° 0031, 5 de oct. de 2:30 a 4:00 de la tarde) -- "Wound assessment paradigm shift: a 350-patient multi-site clinical trial incorporating bacterial fluorescence imaging into standard of care" (Cambio de paradigma en la evaluación de heridas: un ensayo clínico multicéntrico en 350 pacientes que incorpora las técnicas de imagen por fluorescencia bacteriana a la atención médica estándar) Thomas Serena et al. ( Resumen N.° 0034, 5 de oct. de 4:15 a 5:45 de la tarde)

Además de las presentaciones, se ofrecen demostraciones prácticas del dispositivo i:X en el estand 905 de MolecuLight del pabellón de exposiciones (Grand Hall CDE, Fallsview Casino Resort) en Niagara Falls, Ontario.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2600737-1&h=725092346&u=...]) es una compañía privada de Canadá de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología patentada de programas de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos y comerciales. Su producto inicial con sus accesorios, el MolecuLight i:X(®), ofrece una solución portátil de técnicas de imagen por fluorescencia en directo para el mercado global del tratamiento de heridas. Ofrece a los facultativos información nueva sobre las características fluorescentes de las heridas para ayudarles a realizar mejores diagnósticos y decidir el tratamiento. La empresa también comercializa su tecnología de programas de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

