26 de agosto de 2019

El revolucionario smartwatch autocargable: Sequent - SuperCharger2

Lanzamos un revolucionario programa de recompensas en criptomoneda para una vida más saludable y una reducción de su huella de carbono en el medio ambiente

ZUG, Suiza, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Este es un rediseño fundamental de nuestro reloj de renombre mundial. Es el único reloj conectado con un movimiento de carga automática de la batería que le confiere una autonomía inigualable. Tiene características revolucionarias, porque cuanto más se mueve, más se transforma el 100% de la energía cinética limpia en energía eléctrica que alimenta a los sensores integrados de alta precisión que monitoran todas sus actividades. Como primicia mundial, el reloj, combinado con la aplicación de Sequent BioFeedback, genera "SQ monedas", una criptomoneda que desbloqueará beneficios financieros adicionales para los servicios y productos que hayudan a una mejor salud. El SuperCharger² también reduce eficazmente su huella de carbono personal porque su tecnología ahorra millones de baterías al año y las pulseras están hechas de plásticos reciclados recuperados del océano. Es el reloj híbrido conectado más avanzado jamás construido, disponible exclusivamente en www.kickstarter.com/projects/sequent-world/automatic-self-ch... [http://www.kickstarter.com/projects/sequent-world/automatic-...] en agosto. Precios desde USD 179.

1. Récord mundial de autonomía 2. Primera mundial, las actividades del usuario se convierten en criptomonedas 3. La revolucionaria tecnología suiza premiada 4. Ayuda a reducir la huella de carbono de los usuarios

Citación: Jurado Internacional del Red Dot Design Award "El SuperCharger, una smartwatch conectada equipado con un sistema de recarga unico. Es una idea emocionante e innovadora, con un impacto sostenible y convincente".

Cita: Adrian Buchmann, cofundador y diseñador premiado "Algunos dicen que somos el Tesla de los relojes conectados, para nosotros, se trata simplemente de inspirar a la gente a vivir vidas más sanas, ayudando a preservar la naturaleza y reducir nuestras emisiones individuales de carbono, todo ello recompensado por nuestra propia criptomoneda, las "monedas SQ", es una experiencia única en la que todo el mundo es un ganador".

Acerca de Sequent: Sequent es una start-up en el campo de las tecnologías inteligentes, que ofrece soluciones de vanguardia en el sector de la salud. En 2017, la empresa recaudó más de 1,2 millones de dólares en pedidos por adelantado, convirtiéndose en la campaña suiza más financiada de Kickstarter y entregando miles de relojes inteligentes a más de 135 países. Con la segunda generación de relojes inteligentes, la compañía está lanzando un programa único de recompensas en criptocurrency para motivar a las personas a adoptar un estilo de vida más saludable mientras reducen su huella de carbono individual.

