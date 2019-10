RISC, MQDC, GC, Carpet Maker colaboran en la organización de UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 en Tailandia

El concepto «sustainnovation» (innovación sostenible) es la visión básica del suprarreciclaje

BANGKOK, 30 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) y Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) se unen a PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) y a The Carpet Maker para organizar «UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019» (SUPRARRECICLAR PARA UN MUNDO MEJOR), una muestra espectacular de proyectos de diseño, desarrollos e innovaciones en torno al suprarreciclaje para transformar materiales desechados en artículos valiosos adecuados para el uso doméstico diario.

https://mma.prnewswire.com/media/1003169/UPCYCLING_FOR_A_BET... [https://mma.prnewswire.com/media/1003169/UPCYCLING_FOR_A_BET...]

Como socio organizador, MQDC tiene el compromiso de crear y desarrollar ideas innovadoras mediante colaboraciones dentro y fuera de Tailandia, todo bajo la visión de Sustainnovation. Esto implica la búsqueda de ideas innovadoras para lograr la sostenibilidad en todas las promociones inmobiliarias de MQDC, tomando en consideración todos los aspectos: desde la eficiencia en la construcción hasta la eliminación de residuos y el uso continuado de recursos de conformidad con la economía circular. Al igual que MQDC, GC ha adaptado la idea de la economía circular para animar a todos los sectores a incorporar el concepto GC Circular Living (Vida circular GC).

Entre los proyectos de suprarreciclaje mostrados en la exposición está la presentación a nivel mundial de alfombras tejidas a mano elaboradas a partir de botellas de plástico rescatadas del mar. Además, habrá un seminario sobre "Upcycling for a Better World» (Suprarreciclar para un mundo mejor) con ponentes de todos los sectores que juegan un papel importante en la tendencia del suprarreciclado: desde la gestión de residuos y la conservación del medioambiente hasta la promoción del uso de productos suprarreciclados en el mundo real.

«Durante años hemos estado intentando encontrar modelos más sofisticados de construcción que nos permitieran reducir los residuos de todos los proyectos sin comprometer nuestro excelente calidad. Finalmente, tras aprender más sobre el suprarreciclaje gracias a un equipo de investigación del RISC, MQDC empezó a trabajar con algunos socios en el desarrollo de materiales suprarreciclados innovadores que se puedan usar de distintas formas en nuestros proyectos. Algunos son adoquines y placas de pavimento para carreteras, elaborados a partir de plásticos desechados y con una capacidad para soportar peso y una durabilidad equivalentes a las de los adoquines o bloques de pavimento normales usados actualmente. Es la primera vez que el sector de desarrollo inmobiliario de Tailandia emplea materiales suprarreciclados en proyectos de construcción. Además, estamos en el proceso de extender el uso de plásticos suprarreciclados como componentes de otros materiales de construcción. Este es un emocionante nuevo capítulo para el sector de la construcción y creemos que ayudará a la industria a crecer a la vez que contribuye a la mejora del medioambiente," declaró Visit Malaisirirat, director general de Magnolia Quality Development Corporation Limited.

«Como agencia de investigación dedicada al desarrollo sostenible y a la conservación del medioambiente, RISC tiene un equipo exclusivo de investigadores especializados listos para compartir sus conocimientos en esta materia. Por lo tanto, hemos colaborado con ellos para inventar y desarrollar guías y métodos más eficaces para el manejo de residuos mediante innovaciones y tecnologías que minimicen los residuos y creen valor a partir de materiales desechados en diferentes formas», dijo Assoc. Dr. Singh Intrachooto, asesor principal del Research & Innovation for Sustainability Center (RISC).

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1003169/UPCYCLING_FOR_A_BET... [https://mma.prnewswire.com/media/1003169/UPCYCLING_FOR_A_BET...]

CONTACTO: CONTACTO: Pantamas Maungratana, M: +66 (0) 62 895 3636, E:Pantamas_ma@dtgsiam.com