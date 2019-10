2 de octubre de 2019

Royal Canadian Mint introduce la primera moneda con forma de amapola de la historia

OTTAWA, 2 de octubre de 2019 /CNW/ - Por primera vez en la historia Royal Canadian Mint se enorgullece de haber fabricado una innovadora moneda de plata con forma de amapola. La moneda de plata pura de 10 dólares de 2019 "Remembrance Day" (Día del Recuerdo) es la obra del director de Producto y artista de Mint Jamie Desrochers, cuyo grabado multicapa y colorido dan a la amapola un sentido de profundidad y ligereza. Esta última innovación se añade a la larga lista de monedas emitidas por Mint en apoyo de la tradición del Día del Recuerdo celebrado cada año en Canadá.

En otro tributo creativo a los soldados caídos de Canadá, la artista Kerry Weller diseñó la moneda de plata pura de 20 dólares de 2019 "Lest We Forget" (No olivemos jamás). La moneda presenta una amapola en cristal Murano coronando un campo grabado de amapolas con una cruz superpuesta donde se observa la eterna inscripción: "LEST WE FORGET - N'OUBLIONS JAMAIS" (Para que no olvidemos). Estas dos monedas están disponibles a partir de hoy.

El equipo de Investigación y Desarrollo de Mint ha creado otro recuerdo memorable e innovador con la moneda de plata pura de 50 dólares de 2019 "The Centennial Flame of Canada" (La llama centenaria de Canadá). Con tres onzas de plata pura, ha sido capaz de reproducir fielmente cada detalle del emblemático monumento de la Colina del Parlamento que conmemora la entrada de cada provincia y territorio de Canadá en la Confederación. Desde su acabado de estilo antiguo que simula la mampostería hasta el relieve ultraalto y profundamente hundido que duplica sus intrincados contornos, esta moneda es una miniatura sofisticada de un afamado monumento de Ottawa.

Una creatividad incluso mayor se puede encontrar en la moneda de plata pura de 20 dólares de 2019 "Feather" (Pluma), la primera moneda con forma de pluma creada para reverenciar el águila y su plumaje, dos símbolos que tienen un profundo significado cultural y espiritual para los pueblos indígenas de Canadá. Al dorso, el artista Andy Everson ilustró la cabeza de un águila en un estilo de la Costa Noroeste para ayudar a producir una moneda de colección de plata pura que celebra de manera inolvidable la cultura K'ómoks y Kwakwaka'wakw.

Otras monedas de colección exclusivas que se presentan este mes:

-- La moneda de plata pura de 125 dólares de 2019 "Tall Ships of Canada" (Carabelas de Canadá), una moneda de medio kilogramo selectivamente chapada en oro que presenta una colaboración entre los artistas Yves Bérubé y Neil Hamelin, quienes ilustraron cuatro carabelas de la historia marítima canadiense; -- La moneda de plata pura de 20 dólares de 2019 "Sky Wonders: Light Pillars" (Maravillas celestes: columnas luminosas), diseñada por el artista Toni Bianco; -- Moneda de plata pura de 30 dólares de 2019 "Golden Reflections - Predator and Prey: Wolves and Elk" (Reflejos dorados; predador y presa: lobos y alce), una moneda completamente chapada en oro diseñada por W. Allan Hancock; -- Moneda de plata pura de 100 dólares de 2019 "Great Seal of the Province of Canada" (Gran Sello de la provincia de Canadá), una obra maestra selectivamente chapada en oro que reproduce cada mínimo detalle del Gran Sello que simbolizó oficialmente la preconfederación de Canadá entre 1841 y 1867. -- La moneda de plata pura de 25$ de 2020 "Multifaceted Animal Head: Grizzly Bear" (Cabeza de animal poliédrica: oso pardo), diseñada por el grabador de Mint Alex Tirabasso; -- La moneda de plata pura de 20$ de 2019 "Canada's Unexplained Phenomena: The Shag Harbour Incident" (Fenómenos inexplicados de Canadá: el incidente de Shag Harbour), una nueva moneda inspirada en ovnis que brilla en la oscuridad y que ha sido diseñada por Pandora Young; -- La moneda lenticular de 50 centavos de 2019 "Spooky Canada: Hostelling International Ottawa Jail Hostel" (Canadá espeluznante: hostal prisión de Hostelling International Ottawa), una nueva moneda de temática sobrenatural que da vida a una de las historias de fantasmas más conocidas de Ottawa, diseñada por el artista Emmanuel Julian Madail Monzon; -- La moneda de plata pura de 3 dólares de 2019 "Celebrating Canadian Fun and Festivities - Whale Watching" (Conmemoración de la diversión y las festividades canadienses: observación de ballenas), diseñada por Steve Hepburn; y -- La moneda de plata pura de 5 dólares de 2019 "Zodiac Series: Scorpio" (Serie del zodiaco: escorpio), diseñada por Jori Van Der Linde.

Las acuñaciones, los precios y la información completa de los antecedentes de cada producto se pueden ver en la pestaña "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598334-1&h=3881997986&u...]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598334-1&h=2368440969&u...].

Puede hacer pedidos de todos estos productos directamente a Mint llamando al 1-800-267-1871 en Canadá o al 1-800-268-6468 en los EE. UU., o en la web de Mint. Las monedas también están disponibles en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de distribuidores, incluidos los que participan en las oficinas del servicio de correos de Canadá (Canada Post).

Acerca de Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas en circulación de Canadá. Mint es reconocida como una de las casas de monedas más grandes y versátiles del mundo, la cual ofrece una amplia gama de productos de acuñación especializados de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para obtener más información sobre Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598334-1&h=3881997986&u...]. Siga a Mint en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598334-1&h=3193957911&u...], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598334-1&h=670029887&u=...] e Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2598334-1&h=3988310230&u...].

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Alex Reeves,

Director sénior de Asuntos Públicos,

Tel.: (613) 884-6370 reeves@mint.ca[mailto:reeves@mint.ca]

Sitio Web: https://www.mint.ca//