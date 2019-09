5 de septiembre de 2019

Ruta de la seda de Xinhua: La Cumbre de Crecimiento Endógeno Empresarial comienza en Chengdu al suroeste de China

CHENGDU, China, 5 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Cumbre de Crecimiento Endógeno Empresarial ha comenzado el miércoles en Chengdu, en la provincia de Sichuan al sudoeste de China.

En la cumbre, representantes de departamentos gubernamentales, empresas estatales, instituciones financieras y universidades compartieron sus opiniones sobre formas de transformación y mejora, para ayudar a más empresas a alcanzar un desarrollo de alta calidad.

"La exploración y la imaginación son las claves de la innovación", afirmó Paul M. Romer, ganador del Premio Nobel de Economía en 2018, y agregó que la innovación corporativa debería crear una cultura que fomente la exploración de lo desconocido y promueva la imaginación.

Según Romer, la innovación en el modelo de negocio es la clave para una empresa, la cual es inseparable de la planificación y la coordinación científicas. La mejor planificación debe ser general y simple, en lugar de ser demasiado pormenorizada. Al mismo tiempo, es necesario equilibrar los intereses de los accionistas y crear valor para la sociedad, especialmente en áreas como el cambio climático y la protección del medio ambiente.

A fines de junio de 2019, los activos totales de las empresas estatales en la provincia de Sichuan superaron los 10 mil millones de yuanes, ocupando el sexto lugar entre otras provincias y regiones del país. Al mismo tiempo, la provincia ha construido básicamente cinco industrias principales, a saber, información electrónica, fabricación de equipos, alimentos y bebidas, materiales avanzados, así como la industria energética y química.

"Actualmente, la insuficiente inversión en I+D, la escasa plataforma de innovación, la débil capacidad de innovación, los escasos resultados en la transformación y el débil impulso de la industria siguen siendo defectos importantes de las empresas estatales en Sichuan", comentó Xu Jin, director de la Supervisión de Activos del Estado Provincial y Comisión de Administración (SASAC) de Sichuan. Para resolver estos problemas, Xu sugirió que las empresas estatales implementaran una estrategia de desarrollo impulsada por la innovación y mejoraran la innovación en la industria, la gestión y en los mecanismos.

La cumbre fue dirigida por el SASAC del Gobierno Provincial de Sichuan, patrocinado por Sichuan Development Holding Co., Ltd., y respaldado por CHANGHONG Electric Co., Ltd. Empresas estatales provinciales, empresas nacionales líderes como Wuliangye, Huawei, Alibaba y Sinomach, y 500 de las empresas más importantes del mundo con sucursales en Sichuan, enviaron representantes para asistir a la cumbre.

