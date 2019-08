27 de agosto de 2019

La Semana de Diseño de Cine y TV 2019 se celebró en Qingdao, la ciudad del cine de la UNESCO

QINGDAO, China, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Qingdao, la ciudad costera oriental de China y la ciudad más grande de la provincia de Shandong, celebró la Semana de Diseño de Cine y TV 2019 ("La Semana de Diseño" o "El evento") en Qingdao Mangrove Holiday World. Esta primera Semana de Diseño de Qingdao reunió a más de 400 profesionales de la producción cinematográfica china y diseño de televisión, incluidos diseñadores, académicos, emprendedores y medios de comunicación.

Qingdao fue designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para unirse a su Red de Ciudades Creativas (UCCN) como una "Ciudad del Cine". El evento utilizará aún más su ventaja en el campo del diseño de películas y televisión para formar un grupo moderno de la industria del entretenimiento a partir de la inversión, la producción, la distribución y la gestión del cine explorando las cadenas del sector.

Zhou An, Director del Nuevo Distrito de la Costa Oeste de Qingdao, comentó que la "Semana de Diseño" inspirará la vitalidad de la innovación de las industrias del cine, el diseño, la moda y otras en Qingdao y, además, promoverá la integración de toda la cadena industrial para compartir un desarrollo sostenible de la industria del entretenimiento en Qingdao.

Conferencia de desarrolladores de propiedad intelectual (PI) del entretenimiento global

Un punto destacado de la Semana de Diseño es la Conferencia Global de Desarrolladores de PI del Entretenimiento, a la que se unieron desarrolladores y diseñadores de primera línea de la PI del cine. Los temas tratados abarcan toda la cadena operativa de la industria desde el ecosistema y la dinámica del mercado de la propiedad intelectual chino actual, así como las posibilidades de introducir nuevos modelos de negocio, como la alianza de desarrolladores, el banco de derechos de autor, la comercialización del diseño artístico, así como la investigación y desarrollo de accesorios originales.

A medida que el mercado del entretenimiento chino marca el comienzo de la era dorada de la propiedad intelectual, las personas influyentes de la industria en la conferencia se centraron en cómo contar la historia de China utilizando la creciente vitalidad de la propiedad intelectual, el desarrollo de la propiedad intelectual del entretenimiento, la tendencia de transformación y compartir historias exitosas de incubación de propiedad intelectual para descubrir historias la expansión transfronteriza.

"La Semana de Diseño puede aportar más talento a la industria de la propiedad intelectual en Qingdao, con la creación de un grupo de entretenimiento local con una perspectiva global", afirmó Judy Zhu, Subdirectora del Comité de Diseño de Cine y TV de Qingdao. "Al presentar empresas con alto potencial, así como instituciones de investigación, recursos y proyectos, podemos crear un desarrollo de un modelo de industria del entretenimiento premium en Qingdao para impulsar el crecimiento coordinado de múltiples industrias", agregó Zhu.

Durante la conferencia también se presentaron algunas producciones novedosas, incluida la película El retorno de los héroes cóndor dirigida por Tsui Kark considerado por los críticos como uno de los maestros de la cinematografía asiática.

Desfile de moda temático de la película

La industria de la moda comparte un estrecho vínculo con la Semana de Diseño. El selecto desfile de moda con temática cinematográfica presentó elementos de conocidas películas y televisiones chinas como Empresses in the Palace, Ruyi's Royal Love in the Palace y Shadow.

El desfile de moda especial con temática cinematográfica recrea trajes exquisitos a partir de elementos provenientes de películas y dramas icónicos, mostrando la colisión entre el arte moderno y la estética tradicional. La interpretación y la combinación de entretenimiento y moda se muestran a través de un desfile de trajes originales.

Acerca de Qingdao

Qingdao, la ciudad más grande de la provincia china de Shandong, es uno de los centros económicos existentes a lo largo del Mar Oriental de China. La ciudad, con una población de más de 12 millones, ha establecido cooperaciones con 216 países y regiones con el desembarco de más de 2100 organizaciones internacionales. La ciudad tiene una gran capacidad de innovación en áreas como la tecnología marítima, la gestión de activos y la incubación de marcas.

