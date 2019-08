21 de agosto de 2019

La solución de datos de entrenamiento de Appen presenta mejoras de funciones para las iniciativas de IA de los clientes

Cuando las personas y la tecnología colaboran, se consiguen mejores resultados de IA

SÍDNEY, 21 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Appen Limited, el proveedor líder de conjuntos de datos que utilizan las empresas y gobiernos para entrenar a sistemas de IA de forma rápida y a escala, ha presentado hoy las actualizaciones de funciones de su solución de datos de entrenamiento de IA diseñada para acelerar las iniciativas de inteligencia artificial de los clientes.

La plataforma de Appen, que ya es la solución más completa para recopilar y catalogar imágenes, texto, voz, audio y vídeo, combina las herramientas de anotación habilitadas con aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) de Figure Eight(1) y los espacios de trabajo de autoservicio de los clientes con Appen Connect para supervisar la plantilla internacional multilingüe de Appen formada por más de 1 millón de contratistas cualificados, así como un amplio rango de servicios gestionados para garantizar la provisión de datos de entrenamiento de alta calidad a escala, con la velocidad y seguridad que requieren los clientes.

Entre las mejoras de funciones que se han anunciado hoy se incluyen las siguientes:

-- anotación de texto asistida por ML, -- recopilación de enunciados de texto asistida por ML y -- analíticas empresariales.

Estas actualizaciones de funciones, disponibles para múltiples casos prácticos, junto con el seguimiento de objetos en vídeo asistido por ML de la plataforma con capacidad para puntos, líneas y polígonos, consolida la habilidad única de Appen de dar respuesta a los crecientes requisitos de volumen, calidad y velocidad de datos de entrenamiento para ser compatibles con los sistemas de IA más innovadores del mundo.

"La IA no puede funcionar ni mejorar sin un flujo constante de grandes volúmenes de datos de entrenamiento de alta calidad, un mercado que para 2025 estará valorado en hasta 19 mil millones de dólares estadounidenses, un 10% del mercado de IA total", declaró Wilson Pang, director de Tecnología de Appen. "Para garantizar que nuestros clientes puedan seguir desarrollando servicios y productos de IA precisos y potentes, mejoramos constantemente nuestra solución con nuevas funciones que les ayudan a satisfacer sus necesidades de datos en la actualidad y en el futuro".

Las nuevas actualizaciones centradas en los datos de voz y texto permiten que los clientes desarrollen, mejoren y obtengan datos de entrenamiento de calidad para sus necesidades comerciales o proyectos de IA específicos. Entre estas actualizaciones se incluyen las siguientes:

-- Anotación de texto asistida por aprendizaje automáticoLas nuevas funcionalidades de anotación de texto localizan las menciones de entidades citadas en texto no estructurado y las clasifican en categorías predefinidas para permitir la extracción de entidades y abarcar la catalogación de los casos prácticos. Ahora, los usuarios también pueden aprovechar los resultados de "bring your own model" (usa tu propio modelo) para acelerar las anotaciones de los contribuyentes. La anotación de texto asistida por aprendizaje automático ayuda a los equipos de procesamiento de lenguajes naturales (NLP) a escalar anotaciones de calidad realizadas por personas. -- Recopilación de enunciados de texto asistida por aprendizaje automático Los clientes de IA conversacional ya pueden aprovechar los validadores de aprendizaje automático para recopilar enunciados de texto únicos y de alta calidad en el ámbito que elijan. Las tareas de recopilación de enunciados de texto permiten que los clientes aprovechen la labor de una fuerza de trabajo distribuida compuesta de anotadores con fluidez para recopilar cadenas de texto basadas en apuntes o escenarios con las que alimentar a sus agentes conversacionales. -- Analíticas empresariales Las analíticas empresariales proporcionan informes en la plataforma sobre el uso de su empresa. Para empresas de mayor tamaño, las analíticas empresariales permiten la gestión de múltiples equipos en la plataforma. Los administradores de la empresa y de los equipos pueden consultar analíticas exhaustivas para luego ser capaces de tomar decisiones basadas en datos respecto a la asignación, los recursos y el ROI.

Acerca de AppenAppen recopila y cataloga imágenes, texto, discursos, audio y vídeo con el objetivo de desarrollar y mejorar continuamente los sistemas de inteligencia artificial más innovadores del mundo. Con experiencia en más de 180 idiomas, una base internacional de más de 1 millón de contratistas cualificados y la plataforma de anotación de datos asistida por IA más avanzada del sector, las soluciones de Appen ofrecen la calidad, seguridad y velocidad requeridas por los líderes en tecnología, automoción, servicios financieros, comercio minorista, fabricación y gobiernos a nivel mundial. Appen, fundada en 1996, cuenta con clientes y oficinas en todo el mundo.

(1) -- Appen adquirió Figure Eight en abril de 2019

