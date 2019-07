10 de julio de 2019

Spectrum Therapeutics se une a la iniciativa Not Myself Today® de la Asociación Canadiense de Salud Mental (1)

SMITHS FALLS, Ontario y TORONTO, 10 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Spectrum Therapeutics ("Spectrum"), la división médica de Canopy Growth Corporation (la "Compañía" o "Canopy Growth") se complace en anunciar su colaboración con la Asociación Canadiense de Salud Mental ("CMHA", por sus siglas en inglés). La iniciativa, la primera de su clase entre una importante compañía de cannabis y una organización nacional de salud mental, hará que CMHA, en colaboración con Spectrum Therapeutics, desarrolle un módulo de contenido educativo relacionado con el cannabis en el lugar de trabajo como parte del programa de salud mental en el lugar de trabajo "Not Myself Today". El módulo, cuyo lanzamiento está previsto para principios del próximo año, contará con una gran cantidad de herramientas físicas y digitales con el objetivo de reducir el estigma en el lugar de trabajo sobre el uso de medicamentos a base de cannabinoides. Además, fomentará una mayor supervisión por parte de los profesionales de la salud cuando los pacientes consuman cannabis para tratar una afección médica. El contenido también incluirá recursos de video con expertos en materia de marihuana medicinal y hojas informativas con información detallada y referencias directas a otros recursos.

"El estigma que rodea al cannabis medicinal y las enfermedades mentales impide una acción y un diálogo con sentido entre los afectados. Uno de los objetivos de esta asociación es romper ese estigma potenciando conversaciones sobre salud mental informadas mediante recursos educativos basados en evidencias", afirmó el Dr. Mark Ware, Director Médico de Canopy Growth. "Para Spectrum Therapeutics, esta asociación presenta una enorme oportunidad para mejorar vidas mejorando la salud física y mental a través del acceso a la educación que estimula el aprendizaje junto con conversaciones sobre el cannabis medicinal en el lugar de trabajo".

Estimaciones sugieren que uno de cada dos canadienses tiene una enfermedad mental a los 40 años.([1]) El cincuenta y tres por ciento de los canadienses considera la ansiedad y la depresión como enfermedades epidémicas del país([2]) y la enfermedad mental es una de las principales causas de discapacidad en el lugar de trabajo en Canadá.

Not Myself Today es una iniciativa basada en evidencias diseñada para ayudar a los empleados a transformar la salud mental en el trabajo. El programa se ha adoptado en más de 500 organizaciones por Canadá y los Estados Unidos y llega a más de 350 000 empleados. Derribando barreras y consiguiendo que el tema de la salud mental sea interesante y accesible para todos los empleados, Not Myself Today mejora los conocimientos sobre la salud mental, reduce el estigma y cambia la cultura del lugar de trabajo para ser más solidarios con la salud mental y el bienestar de todos los empleados. Durante los últimos seis años, la iniciativa se ha convertido en un programa muy bien considerado y cuenta con muchos de los empleados más importantes y respetados de empresas, gobierno y sectores sociales de Canadá como sus defensores.

"El sistema de salud mental del futuro no se encuentra solo en clínicas u hospitales, sino en el lugar de trabajo, donde podemos promover las habilidades, los conocimientos y las prácticas que pueden mejorar la salud mental de una amplia población, en lugar de centrarnos únicamente en pacientes individuales", afirmó Fardous Hosseiny, CEO Nacional Interino de CMHA. "Con el apoyo de socios como Spectrum Therapeutics, nuestro programa Not Myself Today educará, reducirá el estigma y fomentará culturas seguras y de apoyo en uno de cada cinco canadienses que padezcan una enfermedad mental en un año concreto, y para que todos los canadienses tengan una buena salud mental".

La investigación sobre el consumo del cannabis y la enfermedad mental aún se encuentra en sus primeras fases y CMHA destaca que se necesitan más estudios para comprender la relación entre la salud mental y el consumo de cannabis, en lo que respecta a los posibles riesgos y beneficios. CMHA y Spectrum Therapeutics aconsejan encarecidamente hablar con profesionales de la salud para obtener la asistencia sobre el tratamiento de la enfermedad mental, incluido el cannabis medicinal.

Spectrum Therapeutics ha identificado la salud mental como un área con necesidades médicas no cubiertas y está muy involucrada en la investigación clínica con las principales instituciones académicas y centros de investigación para determinar el papel que desempeña el cannabis a la hora de abordar los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. El anuncio de hoy se basa en el legado de Spectrum Therapeutics y Canopy Growth de fomentar la comprensión del público del cannabis e incluye asociaciones con:

-- Parent Action on Drugs y Canadian Students for Sensible Drug Policy para educar a los padres, cuidadores adultos y jóvenes sobre cómo tomar decisiones responsables sobre el cannabis. -- The Arthritis Society para crear recursos basados en evidencias para ayudar a las personas con artritis a aprender más sobre el potencial del cannabis medicinal como tratamiento. -- La Universidad de British Columbia por medio de una donación de 2,5 millones de USD para realizar ensayos controlados que examinen la utilidad potencial del cannabis abordando la crisis de sobredosis de opioides y establecer la cátedra "Canopy Growth Professorship of Cannabis Science". -- Mothers Against Drunk Driving (MADD) y la Canadian Drug Policy Coalition para llevar a cabo una amplia revisión de la investigación que sentó la base de las recomendaciones de MADD en Canadá sobre el consumo responsable de cannabis y conducir sobrio.

A través de estas asociaciones y el apoyo a campañas como Not Myself Today, Canopy Growth y su división médica, Spectrum Therapeutics se enorgullecen de proporcionar educación a los pacientes, sus familias y profesionales de la salud sobre el cannabis medicinal y su papel en la mitigación de algunos de nuestros problemas de salud más comunes.

Here's to Future Growth (y promoción del bienestar mental).

[1] Smetanin et al. (2011). The life and economic impact of major mental illnesses in Canada: 2011-2041. Preparado para la Comisión de Salud Mental de Canadá. Toronto: RiskAnalytica. [2] Encuesta encargada por CMHA y realizada por Maru/Matchbox en septiembre de 2018: https:// markets.businessinsider.com/news/stocks/over-half-of-canadians-consider-anxiety-and-depression- epidemic-1027539125. --- Not Myself Today(R) es una marca comercial de la Asociación Canadiense de Salud Mental.

Acerca de la Asociación Canadiense de Salud Mental

Fundada en 1918, la Asociación Canadiense de Salud Mental (CMHA, por sus siglas en inglés) es la organización comunitaria de salud mental más extensa y establecida de Canadá. Con una presencia en más de 330 comunidades en todas las provincias y un territorio, CMHA ofrece apoyo, programas y recursos que ayudan a prevenir problemas y enfermedades de salud mental, apoya la recuperación y la resistencia, y permite que los canadienses crezcan y prosperen. Para más información, visite cmha.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2520045-1&h=1045187878&u...].

Acerca de Canopy Growth Corporation

(CONTINUA)