10 de julio de 2019

Spectrum Therapeutics se une a la iniciativa Not Myself Today® de la Asociación Canadiense de Salud Mental (2)

Canopy Growth es una empresa diversificada líder a nivel mundial de cannabis, marihuana y dispositivos de cannabis, que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis preparadas en forma seca, en aceite y en cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación de productos y procesos hasta su ejecución en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de categoría mundial; un producto, un sitio y un país a la vez Canopy Growth tiene operaciones en más de una docena de países en cinco continentes.

La división médica de la Compañía, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a formar profesionales del cuidado de la salud, realizar una sólida investigación clínica y adelantar el conocimiento público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a una investigación y desarrollo de IP avanzada y comercializable. Spectrum Therapeutics vende una serie de productos de espectro completo usando su sistema Spectrum de clasificación por código de color, así como un solo Dronabinol cannabinoide bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía opera establecimientos de venta al detalle en Canadá bajo sus premiadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha captado a una base numerosa y leal de seguidores enfocándose en productos de calidad y en relaciones significativas con el cliente.

Desde nuestra histórica salida a bolsa en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo en incrementar el valor de los accionistas mediante el liderazgo impregna todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con importantes nombres del sector, como los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, que está en la lista de Fortune 500, entre muchos otros. Canopy Growth opera diez sitios de producción de cannabis con licencia, con más de 408.000 metros cuadrados de capacidad de producción, de ellos más de 92.000 metros cuadrados de espacio de producción con la certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para más información, visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2520045-1&h=2485932219&u...].

Acerca de Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation , se dedica a formar profesionales del cuidado de la salud, adelantando el conocimiento público del cannabis, y sus diversas aplicaciones y desarrollando una investigación y un desarrollo de propiedad intelectual de vanguardia comercializable. Fundada en Canadá, Spectrum Therapeutics opera en Australia, Sudamérica, África y en toda Europa. Sus productos están disponibles en una amplia gama de potencias y tamaños diseñados para simplificar el diálogo en torno a la fuerza y la dosificación aplicando un espectro codificado por colores para clasificar el cannabis médico según los niveles de THC y CBD.

Las ofertas de Spectrum Therapeutics incluyen cannabis de flor entera, aceites y nuevas innovaciones como Softgels, además del cannabinoide único Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics. A través de la simplificación de productos, una sólida investigación clínica y educación continua de los profesionales de la salud, Spectrum Therapeutics tiene el compromiso de abordar las necesidades médicas no satisfechas de los pacientes de todo el mundo.

Notificación sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e "información prospectiva" dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre valores. Con frecuencia, pero no siempre, la información y las declaraciones prospectivas se pueden identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "tiene el propósito de", "prevé" o "no prevé", o "cree", o variantes de esas palabras y frases o al declarar que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían" o "pudiesen" tener lugar, ocurrir o alcanzarse, o que tendrán lugar, ocurrirán o se alcanzarán. La información o las declaraciones prospectivas abarcan riesgos conocidos y desconocidos incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Canopy Growth o sus subsidiarias sean sustancialmente distintos de cualesquiera resultados, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en la información o las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Los ejemplos de tales declaraciones incluyen "objetivo de reducir el estigma en el lugar de trabajo sobre el consumo uso del cannabis como medicamento" y "el contenido también incluirá recursos de video con expertos en materia de marihuana medicinal y hojas informativas". Riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con información prospectiva podrían causar que los eventos, los resultados, el rendimiento, las perspectivas y las oportunidades reales difieran sustancialmente de las expresadas o implícitas en dicha información prospectiva, incluidos desarrollo de contenidos y los riesgos contenidos en el formulario de información anual de la Compañía con fecha 24 de junio de 2019, y presentado a los reguladores de valores canadienses disponible en el perfil de emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2520045-1&h=1751716810&u...]. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y factores usados en preparar la información prospectiva o las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, no se debe colocar una confianza indebida en dicha información y no se puede dar seguridad de que tales eventos ocurrirán en los marcos de tiempo indicados o en absoluto La información prospectiva y las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se hacen en la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente dicha información prospectiva o que la información prospectiva refleje nueva información, eventos subsiguientes u otros detalles, a menos que las leyes de valores aplicables lo requieran.

Canopy Growth

Carly Pickett

Relaciones con los medioscarly.pickett@canopygrowth.com[file:///E:/TempXE/carly.pickett@canopygrowth.com]343-996-3234

Tyler Burns

Relaciones con inversoresTyler.burns@canopygrowth.com[file:///E:/TempXE/Tyler.burns@canopygrowth.com]855-558-9333 ex 122

Asociación Canadiense de Salud Mental

Katherine Janson

Director Nacional de Comunicaciones

Asociación Canadiense de Salud Mental, Nacionalkjanson@cmha.ca[file:///E:/TempXE/kjanson@cmha.ca]416-646-5557 ext. 24923

Sitio Web: http://www.canopygrowth.com/