25 de septiembre de 2019

Spinnaker Support designado entre las 20 mejores soluciones de SAP 2019 por CIO Applications Europe

LONDRES, 25 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ --Spinnaker Support, un proveedor global líder de asistencia de Oracle y terceros y de servicios gestionados, ha anunciado hoy que ha sido designado a la lista 2019 Top 20 SAP Solution Providers (20 mejores proveedores de soluciones SAP 2019) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2591237-1&h=4124117557&u...(20+mejores+proveedores+de+soluciones+SAP+2019)] por la revista CIO Applications Europe. A principios de año, Spinnaker Support obtuvo el Stevie de oro, el Stevie internacional de plata y el Stevie de plata a empresa americana.

https://mma.prnewswire.com/media/1000630/Spinnaker_Support__... [https://mma.prnewswire.com/media/1000630/Spinnaker_Support__...]

CIO Applications Europe, la revista más solicitada de tecnología en Pan Europa, ofrece una plataforma para ayudar a las organizaciones a evaluar que tecnologías pueden mejorar el retorno de la inversión para su empresa. El ilustre panel sintetizó una lita de soluciones SAP y proveedores de servicios con los 20 mejores.

Esta edición de los 20 mejores en SAP de CIO Applications Europe se centra en los mejores proveedores de soluciones que pueden mejorar la plataforma SAP junto con las necesidades del cliente. Para la mayoría de clientes de SAP, la migración de in situ a la nube es inevitable, pero será difícil. El problema de muchas de estas empresas es determinar la mejor ruta y el mejor momento. Spinnaker Support aborda la evaluación de tiempo con un modelo de asistencia alternativo y rentable que ofrece una calidad mejorada de asistencia.

"Ofrecemos una ruta para que los clientes de SAP mantengan el control de su hoja de ruta. Con la fecha de SAP en 2025 inminente, muchos clientes de SAP me preguntan acerca de lo que deberían hacer con HANA, S/4HANA y la nube. En términos simples, les digo que no tienen que estresarse por el plazo de SAP en 2025", declaró Shawn du Plessis, vicepresidente de operaciones globales de SAP en Spinnaker Support. "Los clientes tienen opciones. Su estrategia empresarial no debería estar basada en un proveedor. Mi consejo a aquellos clientes que no están listos para una gran migración es coger los ahorros que ofrece Spinnaker Support y ejecutar la versión actual que tienen hasta que su empresa decida cómo y cuándo se muda a la nube".

Consulte el último vídeo de Spinnaker Support sobre el plazo de SAP en 2025 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2591237-1&h=3111655360&u...].

Acerca de Spinnaker Support

Spinnaker Support es el proveedor líder de asistencia tercera de Oracle y SAP con mayor crecimiento y puntuación. Los clientes de Spinnaker Support obtienen un servicio más exhaustivo y atento, ahorran una media del 62 % en gastos anuales de asistencia y pueden mantener sus versiones de software tanto tiempo como quieran. Un creciente número de nuestros clientes de asistencia tercera usa los servicios incrementales que proveemos, servicios que incluyen servicios de aplicación gestionada, servicios de tecnología gestionada y asesoría. Seguimos siendo el único proveedor de servicios de asistencia tercera que ofrece esta mezcla única de servicios. Nuestros clientes confían en nosotros para que sus aplicaciones empresariales sigan ejecutándose con un rendimiento máximo y que les ayudemos a recorrer el trayecto de in situ a híbrido a la nube.

La mezcla ganadora de servicios ganadora de servicios de Spinnaker Support abarca SAP, BussinessObjects, HANA Database, soluciones selectas de SAP de la siguiente generación, Sybase, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, productos de Oracle Technology y Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, PeopleSoft y más. Para averiguar más cosas acerca de Spinnaker Support, visite http://www.spinnakersupport.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2591237-1&h=548930889&u=...].

Michelle Wilkinson (720) 457-5442 mwilkinson@spinnakersupport.com[mailto:mwilkinson@spinnakersupport.com]

https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jp... [https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jp...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1000630/Spinnaker_Support__... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2591237-1&h=3405613422&u...]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/538443/Spinnaker_Support.jp... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2591237-1&h=3960708723&u...]

Sitio Web: https://spinnakersupport.com/