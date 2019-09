12 de septiembre de 2019

Supermicro amplía su cartera de sistemas SuperWorkstation de alto rendimiento con el lanzamiento de una nueva solución

Con un elevado número de núcleos, un solo procesador SYS-5049A-T presume de mejoras de rendimiento impresionantes de hasta el 35% para cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de datos

SAN JOSÉ, California, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, ha incorporado su estación de trabajo con alta tecnología de servidor a su extensa cartera de sistemas SuperWorkstation totalmente configurables. SYS-5049A-T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2577328-1&h=677289793&u=...] se une a una sólida gama de soluciones que admiten cargas de trabajo de computación dinámica con las que satisfacer los exigentes requisitos en ámbitos como la investigación científica, el aprendizaje profundo (AP), la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada (RA) y el modelado en 3D con simulación en tiempo real.

"El sistema SYS-5049A-T de Supermicro aprovecha los procesadores Intel® Xeon® Scalable de segunda generación, que ofrecen mejoras significativas en rendimiento del 35% en comparación con las plataformas de sistemas anteriores, además de la aceleración de IA incorporada que ofrece Intel® DL Boost, y hasta 28 núcleos", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "El sistema SYS-5049A-T es altamente configurable, con una gran capacidad de memoria, GPU múltiple y soporte de almacenamiento NVMe ultrarrápido para aplicaciones que hacen un uso intensivo de recursos de computación y que precisan agilidad para satisfacer los requisitos en evolución de las cargas de trabajo".

Soluciones de la cartera SuperWorkstation

Los sistemas SuperWorkstation de Supermicro están optimizados para aplicaciones que requieren potentes funcionalidades de computación o gráficas, incluido el renderizado, el procesamiento de imágenes y tareas de ingeniería.

Con casi 20 SuperWorkstation individuales, los sistemas disponen de plataformas de uno o dos procesadores, una sólida capacidad de memoria (de hasta 4 DDR4-2933MHz en 12 ranuras DIMM, 7 ranuras PCI-E 3.0 para GPU/Coprocesador, un puerto dual LAN Gigabit Ethernet y un puerto LAN individual de 10 Gigabit. Los sistemas SuperWorkstation también incluyen audio HD 7.1, hasta 8 puertos USB y compatibilidad con CPU de 205 W para aplicaciones que requieren un elevado número de núcleos.

Los sistemas SuperWorkstation de Supermicro son altamente personalizables y pueden diseñarse en concreto para aplicaciones de ingeniería y construcción de arquitectura (AEC, por sus siglas en inglés), medios de comunicación y entretenimiento, ingeniería y fabricación, diseño y simulación de productos, petróleo y gas, y aprendizaje profundo. Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones SuperWorkstation de Supermicro, visite SuperWorkstations. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2577328-1&h=3013158556&u....]

Los sistemas SuperWorkstation de Supermicro se expondrán en los Foros de Innovación de ANSYS en Japón y Taiwán, así como en los currículos universitarios de Autodesk en Japón y Estados Unidos.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

