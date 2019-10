Supermicro amplía las instalaciones europeas debido al al volumen de servidores y sistemas de almacenamiento en EMEA

- Supermicro amplía las instalaciones de fabricación europeas para dar respuesta al aumento del volumen de servidores y sistemas de almacenamiento en los mercados de EMEA

El aumento de la fabricación en el plano local mejora el tiempo de salida al mercado, la flexibilidad y la logística para los clientes empresariales, de 5G y de la nube en rápida expansión

'S--HERTOGENBOSCH, Países Bajos, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, ha ampliado su parque de operaciones de la región EMEA a Bolduque (conocido en neerlandés como 's-Hertogenbosch), en los Países Bajos, a través de la adquisición de nuevas instalaciones para múltiples fines.

https://mma.prnewswire.com/media/1002875/Super_Micro_Compute... [https://mma.prnewswire.com/media/1002875/Super_Micro_Compute... ]

Supermicro suma así unas instalaciones de envergadura a sus sedes existentes en la región EMEA. Este emplazamiento de mayor envergadura abarcará varias organizaciones, ampliará el Cloud Center of Excellence (CCoE), que viene a ser un laboratorio de servidores y sistemas de almacenamiento de última generación para probar los sistemas de pruebas de concepto de los clientes in situ, o bien de forma remota, y las capacidades de fabricación. Supermicro ofrece una amplia gama de soluciones de servidores y sistemas de almacenamiento como los sistemas all-flash NVMe a escala de petabytes, BigTwin(TM), SuperBlade®, sistemas de GPU, así como una familia de soluciones de bloques de construcción incrustadas de alto rendimiento que incluyen placas madre, sistemas de memoria, unidades HDD/SSD, opciones de expansión de entrada y salida (I/O), etc., de forma que los clientes pueden configurar los sistemas para satisfacer sus requisitos concretos.

"Al ampliar las instalaciones europeas de Supermicro en los Países Bajos nos permite respaldar en mayor medida a nuestros clientes en la región EMEA, así como darnos una mayor presencia de mercado", afirmó Perry Hayes, presidente de Supermicro, B.V. "Los clientes podrán disfrutar de una experiencia ampliada sobre el terreno y de fabricación junto con más oportunidades de colaboración a fin de sacar todo el provecho a la colaboración para la investigación in situ y para que el personal de diseño dé respuesta a los requisitos de mercado".

Para obtener más información sobre las soluciones SuperServer® de Supermicro, visite www.supermicro.com.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidores de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

