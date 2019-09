24 de septiembre de 2019

El SuperServer multiprocesador de 4 vías de Supermicro está ahora disponible como solución Intel® Select para SAP HANA

Este sistema con un elevado número de núcleos y memoria persistente Intel® Optane(TM) DC ofrece una mayor capacidad de memoria integraday optimiza los costes del sistema

SAN JOSÉ, California, 24 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, ha ampliado su soporte para SAP HANA con un SuperServer multiprocesador de 4 vías que aprovecha la mayor capacidad de almacenamiento incorporada y las configuraciones de memoria más avanzadas y rentables disponibles. El sistema SYS-2049U-TR4 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2589789-1&h=4106982748&u...] se suma a una amplia gama de soluciones compatibles con SAP HANA para cargas de trabajo de computación y recuperación de datos muy exigentes en centros de datos.

https://mma.prnewswire.com/media/999962/Super_Micro_Computer... [https://mma.prnewswire.com/media/999962/Super_Micro_Computer...]

"Junto con Intel, Supermicro tiene el orgullo de anunciar la disponibilidad de nuestro SuperServer multiprocesador de 4 vías como parte del programa Intel Select Solution", dijo Raju Penumatcha, vicepresidente sénior y director de Producto de Supermicro. "Esta solución configurable y fácil de entender para centros de datos permite a los clientes aprovechar al máximo la mayor capacidad de la memoria persistente Intel Optane DC, consolidar sus servidores de escalado horizontal SAP HANA en un único sistema de alto rendimiento, dejando a un lado la costosa memoria DRAM y procesando más datos en tiempo real por un menor coste total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés), lo que genera una mejor continuidad del negocio".

"Intel Select Solutions ofrece configuraciones fiables y probadas en términos de rendimiento para ayudar a las empresas a implementar sistemas SAP HANA de manera más rápida y segura", dijo Lisa Spelman, vicepresidenta y directora general de Procesadores Xeon y Marketing para Centros de Datos de Intel. "Con los procesadores Intel® Xeon® Scalable de segunda generación y la memoria persistente Optane DC, y de la mano de líderes como Supermicro trabajando de forma colaborativa, este sistema Intel Select Solution proporcionará información de peso para los usuarios actuales de SAP HANA".

Este sistema Intel Select Solution para SAP HANA respeta la arquitectura HANA TDI, lo que permite a los clientes ajustar con precisión las configuraciones de sus sistemas para sus cargas de trabajo específicas, desde el uso de la memoria hasta la optimización de los núcleos. Los clientes que utilizan grandes bases de datos con cientos de Gigabytes o incluso Terabytes de memoria pueden reducir drásticamente los costes de memoria pasando datos de las costosas memorias DRAM a memorias persistentes.

Soluciones Supermicro para SAP HANA

La línea de productos con multiprocesadores (MP) de Supermicro es una familia de servidores diseñados para las cargas de trabajo de computación y en memoria más intensivas para las exigentes aplicaciones actuales en tiempo real, como SAP S/4HANA y BW/4HANA. La familia de productos MP son soluciones para montaje en bastidor con 4 u 8 procesadores Intel® Xeon® Scalable de la reciente segunda generación en una arquitectura de un solo nodo. Al ejecutar SAP HANA en un sistema Supermicro, el sistema SYS-2049U-TR4 validado para Intel Select Solutions permite a los clientes realizar analíticas de datos transaccionales, en memoria y en tiempo real. La cartera de productos MP admite el escalado de implementaciones de SAP HANA para clientes que migran múltiples nodos de analíticas (escalado horizontal) a un nodo de analíticas consolidado (escalado vertical) con mayor capacidad de memoria.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

