11 de septiembre de 2019

SVOLT presenta nuevos productos y su plan de "Fidelización con Europa" en la IAA 2019 de cara a la "Era del Apilado"

- SVOLT presenta nuevos productos y su "Fidelización con Europa" en la IAA 2019 para acelerar la movilidad electrónica europea en la "Era del Apilado"

- SVOLT presentó en la IAA 2019 (pabellón 9.0, estand A09) innovadoras baterías de iones de litio que funcionan con "tecnología de apilamiento" como productos clave para la futura movilidad electrónica en Europa

- Con su plan "Fidelización con Europa", la compañía ha anunciado su compromiso de fortalecer el sector europeo de los vehículos eléctricos (EV)

FRÁNCFORT, Alemania, 11 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- SVOLT Energy Technology Co., Ltd., un fabricante líder de baterías para vehículos eléctricos, presentó su gama completa de nuevas celdas de baterías de iones de litio con "tecnología de apilado" en la feria IAA el 10 de septiembre de 2019. Con el fin de iniciar la cooperación con los fabricantes de automóviles europeos, SVOLT compartió su visión de la movilidad electrónica impulsada por la innovación gracias al "proceso de apilado" y anunció su compromiso a largo plazo de localizar sus servicios en Europa durante el discurso de apertura con el tema "SVOLT's Engagement in Europe" (La fidelización de SVOLT con Europa).

https://mma.prnewswire.com/media/973307/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/973307/1.jpg ]

En el evento, SVOLT mostró su amplia gama de baterías para EV con "tecnología de apilado", incluidas las celdas de batería de alta densidad energética NCM 811, así como sus módulos de batería, PACK y sistemas de gestión de baterías (BMS), que proporcionan soluciones de sistemas de baterías para vehículos híbridos enchufables (PHEV) y coches eléctricos de batería (BEV) diseñados específicamente para el mercado europeo.

Los productos de primera línea de SVOLT incluyen:

-- La celda de batería de 86 Ah: un producto estrella desarrollado para el mercado de vehículos comerciales equipado con una carga rápida 2C y una vida útil de batería de 600.000 kilómetros. -- La celda prismática de batería VDA de 51 Ah: diseñada para los modelos PHEV de gama alta y capaz de aumentar la autonomía de conducción totalmente en modo eléctrico a 80 km. -- La batería VDA basada en el material "811": desarrollada para vehículos de pasajeros de gama alta

La visión de SVOLT de acelerar la movilidad electrónica de Europa a través de la"Fidelización con Europa"

Además de las presentaciones de productos, SVOLT ha anunciado su visión a medio y largo plazo para acelerar la futura transformación de la movilidad electrónica en Europa. Como parte del esfuerzo por crear siete bases de producción en todo el mundo, la empresa se ha comprometido a invertir 2000 millones de euros (2240 millones de dólares) para construir una fábrica de baterías de 24 GWh y una fábrica de material catódico de 40.000 toneladas en Europa. Esta medida marca la decisión de la empresa de localizar sus servicios y su cadena de suministro en el mercado europeo.

La construcción de la nueva fábrica de baterías comenzará antes del segundo trimestre de 2020. Se espera que este proyecto de cuatro fases finalice su primera fase de construcción y entre en funcionamiento a principios de 2023, con una capacidad de producción inicial de 6 GWh.

"Con Europa como centro mundial clave para la fabricación y la I+D de vehículos eléctricos, esperamos forjar asociaciones con los pioneros locales de vehículos eléctricos mediante la creación de centros de investigación y fábricas en la región. SVOLT está deseando desarrollar conjuntamente con sus socios europeos baterías de iones de litio de calidad para el mercado automovilístico con las que acelerar la transformación de la movilidad electrónica", afirmó Hongxin Yang, director general de la empresa.

Con la seguridad, la autonomía y los costes como principales prioridades, la empresa ha ido perfilando su ventaja competitiva al ser pionera en el uso de la tecnología de apilado de alta velocidad en baterías con celdas prismáticas, por delante de sus rivales mundiales. La técnica, en comparación con el proceso de bobinado, aumenta la densidad de energía de una batería en un 5% y su vida útil en un 10%, además de reducir los costes.

"Entre todas las nuevas tecnologías y normas propias de esta era, prosperará una de las evoluciones tecnológicas más destacadas, caracterizada por el cambio de 'bobinado' a 'apilado' en el proceso de producción. Pronto iniciaremos la 'era del apilado' de las baterías de iones de litio", afirmó Hongxin Yang.

Además de registrar más de 500 patentes, SVOLT ha creado bases de I+D en Europa y Asia y ha firmado acuerdos de cooperación con Sensata Technologies y la Universidad de Tsinghua para el desarrollo de sistemas BMS inalámbricos y diseños de seguridad de baterías.

Acerca de SVOLT

Con sede en Wuxi (Jiangsu, China), SVOLT es una empresa de nuevas energías y alta tecnología que lidera la innovación en I+D y la fabricación de materiales EVB, células, módulos, PACK, BMS, el almacenamiento de energía y la energía solar.

https://mma.prnewswire.com/media/973308/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/973308/2.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/973307/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/973307/1.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/973308/2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/973308/2.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Eric Fan, +86-151-3899-1231, fankejian@svolt.co,fankejian83@126.com