16 de julio de 2019

SweeGen amplía su base de fabricación a Europa

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 16 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- SweeGen, Inc., una empresa de edulcorantes elaborados con productos naturales ha anunciado que ya dispone de una base de fabricación en Europa para sus edulcorantes Bestevia a base de stevia y no transgénicos. Estas instalaciones de producción permitirán a la empresa producir aproximadamente 3000 toneladas al año de edulcorantes a base de stevia de próxima generación.

https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Log... [https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Log...]

SweeGen comercializó con éxito sus edulcorantes no transgénicos Reb M y Reb D en 2016 y 2017 respectivamente, y acaba de anunciar la aprobación de su último desarrollo de glucósido de esteviol, el Reb E, uno de los principales componentes en los productos Bestevia e+ de la empresa. Estos edulcorantes sin OGM (no transgénicos) de próxima generación proporcionan un sabor nítido semejante al azúcar que permite a los desarrolladores de productos reemplazar la mayor cantidad de azúcar posible y de otros edulcorantes artificiales.

"Las empresas de alimentos y bebidas europeas ya están trabajando en la reformulación de sus productos para reducir la cantidad de azúcar y de edulcorantes artificiales. Su compromiso a la hora de proporcionar productos más sanos y edulcorados de manera natural a sus clientes genera una enorme demanda de nuestros edulcorantes sin OGM a base de stevia de nuestras plantas", afirmó Luca Giannone, vicepresidente de ventas y marketing de SweeGen.

SweeGen está preparándose para la aprobación de sus edulcorantes de stevia por parte de la agencia reguladora europea EFSA en los próximos meses. Con su inversión de más de 100 millones de dólares en Europa, SweeGen pretende garantizar la fiabilidad y satisfacción inmediata de la demanda de edulcorantes a base de stevia de sus clientes.

Acerca de SweeGenSweeGen, Inc. se dedica al desarrollo, producción y distribución de edulcorantes sin calorías para los sectores de los alimentos, los condimentos y las bebidas. La nutrida línea de productos de SweeGen, junto con su cartera de propiedad intelectual y su capacidad de producción e I+D, son los cimientos sobre los que la empresa se apoya para impulsar la innovación y el suministro de productos edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información, póngase en contacto a través de info@sweegen.com[mailto:info@sweegen.com] y visite el sitio web de SweeGen, www.sweegen.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2523664-1&h=465222053&u=...].

Declaraciones cautelares respecto a la información prospectivaEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, entre las que se incluyen declaraciones acerca de futuros clientes potenciales de SweeGen. Estas declaraciones prospectivas se fundamentan en las expectativas presentes, pero están sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales resultan difíciles de prever y están fuera del control tanto de SweeGen, Inc. Estos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos reflejados en la documentación presentada por parte de SweeGen, Inc. ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. Estos riesgos e incertidumbres podrían hacer que los resultados reales difiriesen sustancialmente de aquellos recogidos o sugeridos en las declaraciones prospectivas y por ello deben tenerse en consideración con precaución. SweeGen, Inc. no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva o bien de eventos o desarrollos futuros.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/469549/Sweegen_Final_OT_Log... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2523664-1&h=836805694&u=...]

CONTACTO: CONTACTO: Katharina Pueller, 949-709-0583,katharina.pueller@sweegen.com

Sitio Web: http://www.sweegen.com/