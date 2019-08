22 de agosto de 2019

TECH5, primer vendedor ABIS que integra sus tecnologías biométricas con MOSIP®

- TECH5, primer vendedor ABIS que integra totalmente sus tecnologías biométricas con la plataforma de gestión de identidad MOSIP®

BANGALORE, India, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- TECH5 ha integrado con éxito MOSIP®(1) con su plataforma T5-ABIS(2) y Biometric SDKs para reconocimiento dactilar, ocular y facial. TECH-5 presentó una solución probada y lista para usar con biométrica implementada al Comité Ejecutivo y Grupo Asesor Internacional(3) de MOSIP el 6 de agosto. TECH5 es el primer vendedor ABIS en integrarse con la plataforma MOSIP.

MOSIP es una plataforma de fuente abierta global diseñada para ayudar a las organizaciones y gobiernos a poner en marcha un sistema ID fundacional que ofrece a los ciudadanos ID digitales únicos que pueden autenticarse con seguridad y permite la entrega efectiva de servicios públicos y privados, incluyendo cuidado de la salud, educación y seguridad social, etc. El sistema ID también permitiría a los ciudadanos controlar el uso de su información de identificación personalmente. MOSIP puede utilizarse junto con la plataforma T5-ABIS para la deduplicación durante el proceso de registro, verificación multifactor y autenticación para el aprovisionamiento de servicios. La plataforma también puede utilizarse para evaluar la calidad de las imágenes biométricas durante el registro utilizando T5-SDKs para reconocimiento dactilar, ocular y facial. Las tecnologías integradas ofrecen una plataforma con sólidas capacidades de coincidencia y reclutación.

"TECH5 se enorgullece de ser la primera compañía en integrarse con la plataforma MOSIP. Desarrollamos todas nuestras tecnologías y soluciones para gestión de identidad en torno a los principios de ID4D(4) y estamos muy ilusionados con el proyecto MOSIP, cuya misión está alineada con la misión de nuestra propia compañía", dijo Rahul Parthe, presidente y cofundador de TECH5. "TECH5 invirtió en la integración de su plataforma con MOSIP y está trabajando activamente para el proyecto porque cremos que nuestra solución combinada ofrecerá un alto valor a los países que están estableciendo sistemas de gestión de identidad".

Con la lección aprendida de Estonia y otros sistemas ID digitales avanzados así como Aadhaar India UID, el mayor programa de gestión de identidad en el mundo, IIIT-B(5) creó la plataforma MOSIP, que puede desplegarse fácilmente en todo el mundo. Las naciones pueden reutilizar MOSIP libremente y construir sus propios sistemas ID inclusivos sin tener que desarrollar tecnología desde cero. La solución combinada de MOSIP y TECH5 está diseñada para evitar el bloqueo del vendedor. T5-ABIS se basa en una arquitecura abierta, que da a los gobiernos la máxima flexibilidad para cambiar los componentes de tecnología junto con cambios en estrategia sin tener que reconstruir todo el sistema ID y sin necesidad de registrar a sus ciudadanos.

"En el mundo moderno, cada persona debería tener la capacidad de afirmar su identidad y obtener acceso a los servicios públicos y beneficios, sabiendo con certeza que su información personal está protegida en el proceso. La arquitectura abierta de MOSIP y la participación de compañías que comparten su visión, puede hacer un largo recorrido para hacer esta visión posible. TECH5 es un miembro temprano y valioso del ecosistema abierto MOSIP, cuyo enfoque resuena con el nuestro y nos felicitamos de su integración de éxito con MOSIP", dijo Srijoni Sen, MOSIP.

Marruecos será el primer país en implementar MOSIP. Se firmó un memorando de entendimiento entre el Gobierno de Marruecos, el Ministerio del Interior (MOI/GOM) y IIIT-B el 27 de agosto de 2018 para destacar las modalidades de este acuerdo y formalizar la colaboración entre las organizaciones.

Acerca de TECH5

TECH5 es una compañía de tecnología internacional con sede en Ginebra, Suiza y con oficinas en EE.UU., Europa y Asia, dedicada al diseño, desarrollo y distribución de soluciones de gestión de identidad. La compañía se fundó por un equipo de profesionales de la industria veteranos que han estado innovando en el campo de las soluciones de coincidencia biométrica multimodal durante más de 20 años. El enfoque del mercado TECH5 está en productos de alta escalabilidad basados en la experiencia obtenida por la implementación de grandes despliegues. Los mercados objetivo de TECH5 incluyen sectores gubernamentales y privados con productos como la ID civil e ID privada, cumplimiento de la ley, así como soluciones de autenticación donde se necesita la confirmación de identidad para la aplicación, por ejemplo para abrir una cuenta bancaria o iniciar un contrato de servicio o suscripción de telecomunicaciones.

([1]) Modular Open Source Identity Platform([2]) Automatic Biometric Identification System([3]) MOSIP Executive Committee [https://www.mosip.io/people.php]([4]) Identification for Development [https://id4d.worldbank.org/principles]([5]) The International Institute of Information Technology, Bangalore

