1 de octubre de 2019

La tecnología innovadora de investigación de mercado potenciada con IA de machineVantage gana el premio Ogilvy

Empresa de inteligencia artificial premiada por la Advertising Research Foundation

BERKELEY, California, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- machineVantage, la empresa especializada en inteligencia artificial y aplicaciones de aprendizaje automático para empresas, fue honrada con el premio David Ogilvy de plata de la Advertising Research Foundation. El premio se otorgó bajo la categoría de Salud y Cuidado Personal de la competición anual de la ARF.

machineVantage aplica su inteligencia artificial patentada y algoritmos de aprendizaje automático en combinación con conocimientos avanzados de neurociencia para proporcionar innovaciones en las áreas de marketing y desarrollo de productos.

"Este premio resalta el valor de la creciente presencia de las aplicaciones globales de sistemas impulsados por inteligencia artificial para empresas interesadas en obtener una ventaja competitiva exclusiva en el sector, a través de las innovaciones de marketing y el desarrollo de nuevos productos", explicó el Dr. A. K. Pradeep, fundador y director ejecutivo de machineVantage. "Haber recibido este reconocimiento de todo el sector demuestra cómo las tecnologías avanzadas están transformando y mejorando la eficacia de todos los aspectos de las actividades empresariales actuales y, en este caso concreto, en el campo de la investigación de mercado".

Dr. Pradeep fue en su día el ganador del máximo premio de ARF, el Gran Premio - Great Minds (grandes mentes), por su trabajo pionero combinando conocimientos y metodologías neurocientíficos con marketing. Es coautor de "AI For Marketing And Product Innovation" (https://amzn.to/2m7Cnum [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2596388-1&h=2373873806&u...]), y también escribió el bestseller "The Buying Brain" (https://amzn.to/2n74rOD [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2596388-1&h=3856051412&u...]).

machineVantage (www.machinevantage.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2596388-1&h=1775462133&u...]) aplica algoritmos patentados de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje automático para extraer innovaciones de productos, semiótica de marcas, inspiraciones creativas y mensajes digitales y de puntos de venta minoristas. La empresa trabaja con importantes clientes multinacionales en Norteamérica y en mercados individuales en Europa, la región de Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Oriente Medio.

