16 de julio de 2019

The Royal Club se asocia con Par Caterers y seis constructores de casas de lujo

Continúa la transformación del antiguo campo de golf Tartan Park

LAKE ELMO, Minnesota, 16 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- The Royal Club, diseñado por el ya fallecido Arnold Palmer y por Annika Sörenstam, es un complejo de 85 millones de dólares y 2 kilómetros cuadrados, construido alrededor de un campo de golf público que consta de los 18 hoyos de los campos estándar para campeonatos. Ahora, anuncia su asociación con Par Caterers y seis constructores de viviendas de lujo.

The Royal Club representa una transformación completa del campo de golf hasta ahora conocido como Tartan Park de 3M. La promotora de viviendas de primera clase se ha asociado con constructores como Charles Cudd Co., Custom One Homes, Gorham Companies, Inc., Hartman Homes, Pratt Homes y TJB Homes para edificar las 291 viviendas unifamiliares y chalés dentro de esta comunidad accesible con carrito de golf.

"En el centro de esta comunidad se encuentra nuestra casa club y restaurante", afirmó Hollis Cavner, el socio principal en el complejo del Royal Club. "Como instalación polivalente, nuestra casa club es el lugar perfecto para que la comunidad celebre eventos personales relevantes como bodas, aniversarios y baby showers, así como eventos empresariales como reuniones de la junta directiva, encuentros benéficos y retiros empresariales".

Arnie's, el restaurante de servicio completo ubicado en el interior de la casa club, tiene capacidad para hasta 92 comensales. El gran salón de baile tiene capacidad para 300 personas y se abre a un patio exterior con vistas al lago Horseshoe y a los hoyos primero y décimo del campo. Dirigido por el director de Operaciones de Par Caterers, Steven Uhl, que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de los alimentos y las bebidas, el restaurante está abierto para ofrecer almuerzos y cenas todos los días de la semana. Los platos principales del menú, oscilan entre los 15 y los 28 dólares estadounidenses, y entre ellos podemos encontrar lucio, salmón, pollo frito al estilo del sur de los Estados Unidos, chuleta de cerdo y ternera Angus certificada.

En un esfuerzo por crear un ambiente comunitario y hacer que el golf sea accesible para todas las familias, se ha diseñado un campo pequeño par 3 de seis hoyos. Todos los niños menores de 18 años pueden jugar gratis y los palos y las pelotas se facilitan sin cargo.

Los futuros servicios planeados para los residentes incluyen un gimnasio y piscina, tres millas de pistas para caminar y correr y dos millas de senderos rústicos y arbolados, así como un parque infantil.

