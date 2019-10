11 de octubre de 2019

Thomas Cook India reitera que no hay impacto debido al colapso de Thomas Cook PLC en Reino Unido y Europa

BOMBAY, La India, 11 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Acerca de las noticias aparecidas en los medios informativos sobre Thomas Cook PLC, es necesario destacar que Thomas Cook India Group (TCIL) es una entidad completamente diferente desde agosto de 2012, cuando fue adquirida por Fairfax Financial Holdings (Fairfax), una multinacional con sede en Canadá.

Después de transferir todas sus acciones en TCIL para Fairfax, Thomas Cook PLC en Reino Unido dejó de ser el promotor de Thomas Cook India en agosto de 2012, y desde entonces, Thomas Cook UK no ha dispuesto de acciones financieras o de negocios en Thomas Cook India. El único elemento común es el uso del nombre de marca para el que TCIL cuenta con una licencia de marca exclusiva que cubre las regiones de La India, Sri Lanka y Mauricio hasta finales de 2024.

Los últimos siete años han sido fructíferos para Thomas Cook India, al tiempo que continúa creciendo y construyendo un legado como entidad independiente con presencia en 29 países de 5 continentes, convirtiéndose en una de las mayores compañías de viajes de la región de Asia-Pacífico.

La principal compañía S&P de La India - el boletín de crédito de CRISIL refleja que las clasificaciones de Thomas Cook India siguen sin verse afectadas frente a la bancarrota de Thomas Cook PLC en Reino Unido y Europa; la posición dominante de Thomas Cook India dentro de los negocios de cambio extranjero y el destacado valor de marca en los servicios relacionados con los viajes, una estructura de capital cómoda y liquidez adecuada.

Madhavan Menon, presidente y director administrativo de Thomas Cook (India) Ltd. (TCIL), reiteró:"En vistas de las noticias aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con el colapso de Thomas Cook PLC en Reino Unido y Europa, es necesario destacar que los negocios de Thomas Cook India son una entidad completamente diferente adquirida por Fairfax Financial Holdings, con sede en Canadá, en agosto de 2012 a través de Thomas Cook PLC en Reino Unido. El colapso de Thomas Cook Group en Reino Unido y Europa no tiene impacto en términos de propiedad, negocio, personal, tecnología o procesos para Thomas Cook India".

Para más información acerca de la compañía, visite la página web: https://www.thomascook.in/ [https://www.thomascook.in/]

Contactos para medios:

Thomas Cook India Limited:Suzanne Pereira+91-98202-97665suzanne.pereira@in.thomascook.com[mailto:suzanne.pereira@in.thomascook.com]Communicate India:Kapil Daryani+91-99872-10099kapil@communicateindia.com[mailto:kapil@communicateindia.com]

Natasha D'souza+91-98673-88748natasha.d@communicateindia.com[mailto:natasha.d@communicateindia.com]

