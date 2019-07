23 de julio de 2019

Tom Gruber, el cofundador de Siri, se une a Sherpa.ai como asesor estratégico (1)

El pionero en asistencia digital ayudará a Sherpa.ai, el asistente digital predictivo, a seguir elaborando funciones líderes de IA proactivas y predictivas

BILBAO, España y PALO ALTO, California, 23 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Sherpa.ai [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2528079-1&h=597651571&u=...], una de las empresas líder en asistentes digitales predictivos e inteligencia artificial, ha anunciado hoy que Tom Gruber, cofundador y director de Tecnología de Siri, se une a la empresa como asesor estratégico El Sr. Gruber trabajará con el equipo de Sherpa.ai desarrollando nuevas funciones basadas en IA. Como parte del acuerdo, Sherpa.ai es la única empresa de asistencia digital a la que va a asesorar.

La incorporación del Sr. Gruber implica un hito significativo para la empresa vasca, ya que es considerado uno de los mejores expertos en inteligencia artificial y asistencia digital en todo el mundo.

"La llegada de Tom Gruber a nuestra empresa pone de manifiesto nuestra posición a la vanguardia mundial en inteligencia artificial y asistentes digitales", afirmó Xabi Uribe-Etxebarria, fundador y consejero delegado de Sherpa.ai. "La misión de Sherpa.ai es aumentar y acelerar el potencial humano a través de la aplicación de IA personal, y la experiencia y perspectiva de Tom encajan a la perfección con este propósito".

"Visité la sede de la empresa en Bilbao y me quedé impresionado por su tecnología de Inteligencia Artificial. Entre las empresas de asistentes digitales que he visto, lo que más me emociona es el producto y el equipo de Sherpa.ai, y ese es el motivo por el que decidí unirme a ellos", añadió Tom Gruber.

Tom Gruber es investigador, diseñador y empresario, con un enfoque en la tecnología para aumentar la inteligencia humana y el bienestar. Fue el cofundador y director de Tecnología del equipo que creó Siri, que fue adquirido por Apple en 2010. Durante sus 8 años en Apple, el Sr. Gruber dirigió el grupo de Desarrollo Avanzado que diseñó y creó el prototipo de nuevas funciones para Siri y productos relacionados que aportasen inteligencia a la interfaz.

A lo largo de su carrera, el Sr. Gruber aplicó la tecnología de inteligencia artificial para apoyar los conocimientos humanos individuales y colectivos. Fundó empresas para con las que fomentar la colaboración humana y el intercambio de conocimientos, y su investigación en la Universidad de Stanford sentó las bases para el intercambio de información semántica y de la web semántica.

El Sr. Gruber asesorará a Sherpa.ai en el desarrollo de la nueva generación de funciones de asistente digital, como la personalización predictiva y proactiva.

Sherpa.ai ofrece asistencia digital de marca blanca y en línea a los mayores fabricantes de automóviles y telecomunicaciones. Cerró recientemente una ronda de financiación de 15 millones para acelerar su crecimiento.

Recientemente, Sherpa.ai lanzó nuevos productos importantes, como la plataforma Sherpa.ai Conversational OS, que permite que la tecnología de asistencia digital se integre en cualquier dispositivo, y Sherpa.ai Predictive and Recommending Engine, a través de la cual las empresas pueden equipar cualquier producto con tecnología predictiva.

Además, en el mes de abril, la empresa presentó Sherpa News, una aplicación de noticias gratis basada en la inteligencia artificial, disponible para Android y iOS, y que completa el catálogo de las aplicaciones móviles, junto con Sherpa Assistant, el asistente digital que ha sido descargado millones de veces desde su lanzamiento.

Acerca de SHERPA.AI

Sherpa.ai, con sede en Bilbao y Silicon Valley, es un líder en los algoritmos de inteligencia artificial predictiva. Entre sus productos se encuentra el asistente digital basado en sólidos algoritmos, con funciones conversacionales y predictivas que permiten al asistente aprender de los usuarios y anticipar sus necesidades incluso antes de preguntar.

La tecnología de Sherpa.ai también está diseñada para añadir la inteligencia artificial a productos como los automóviles, los auriculares inteligentes, los altavoces para el hogar, electrodomésticos, y otros accesorios electrónicos. La empresa tiene un contrato con la marca alemana Porsche, entre otras. Sherpa.ai también dispone de una aplicación gratis para teléfonos inteligentes y tabletas, que se lleva preinstalando en los teléfonos inteligentes de Samsung desde 2016.

Acerca de Xabi Uribe-Etxebarria

