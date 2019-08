6 de agosto de 2019

Última oportunidad de degustar un icono del whisky escocés

Solo 330 botellas de la edición final de The John Walker, Last Cask estarán disponibles

LONDRES, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Todo lo bueno se acaba. Incluso lo que se ha elaborado de la manera más exquisita. Johnnie Walker ha anunciado hoy que la última versión de The John Walker será la última en esta clase maestra sobre elaboración del whisky. Solo 330 botellas se han lanzado en todo el mundo como edición limitada de The John Walker, Last Cask.

Este exquisito whisky se presenta en una garrafa de cristal de Baccarat soplado a mano, con un diseño personalizado del maestro grabador de cristal de Su Majestad la Reina, Philip Lawson Johnston. Cada preciosa imagen tallada a mano que decora las botellas es única, no hay dos iguales, lo que hace esta oferta única.

Durante más de una década, The John Walker se ha elaborado con algunos de los barriles de whisky más finos y valiosos de las inigualables reservas de Johnnie Walker. Estos whiskies están seleccionados a mano desde nueve destilerías que existieron durante el tiempo de vida del fundador de Johnnie Walker, John Walker (1805 - 1857). Los whiskies maduran luego con una técnica de maduración triple especial, que incluye una mezcla final en un barril específico hecho de duelas de roble centenarias.

Según la visión experta del maestro mezclador de Johnnie Walker, Jim Beveridge, este barril especial, esencial para equilibrar los sabores de The John Walker, ya no llevará el equilibrio y profundidad de carácter que es tan importante para este elegante whisky. Ha decidido por tanto retirarlo del uso, lo que supone que solo un barril final de The John Walker se lanzará.

El doctor Jim Beveridge, reconocido este año con el premio de una Orden del Imperio Británico (OBE, por sus siglas en inglés) por sus servicios a la industria del whisky escocés por Su Majestad La Reina, dijo: "Ha sido un privilegio trabajar con whiskies tan raros y valiosos para crear el equilibrio y profundidad encontrados en The John Walker, y esta bonita nueva presentación es un elegante canto de cisne para un escocés excelente".

The John Walker está intrínsecamente elaborado utilizando seis whiskies de malta únicos excepcionales y tres whiskies de grano extremadamente raro que se combinan especialmente para asegurar una excepcional profundidad de sabor.

El proceso comienza con una larga primera maduración que permite desarrollar sabores específicos únicos para cada destilería. Un segundo paso de maduración lleva los maltas únicos y granos juntos en dos encubados distintos, antes del paso de mezclado final.

Por primera vez Jim y su pequeño equipo de expertos fabricantes de whisky revelan los whiskies destacados que se utilizan para elaborar este elegante whisky escocés:

"Combinamos las expresiones de grano extremadamente raro de Cambus, Port Dundas y Cameronbridge, que crean sabores delicados, incluyendo notas de la dulzura de la miel, especias sutiles y suave carácter afrutado.

"Una cuba de excepcionales whiskie de malta ofrece aromas más profundos y robustos de frutos secos, con olas de frutas cítricas de las destilerías de Glen Albyn, Cardhu, Mortlach, Clynelish y Dailuaine antes de culminar en el inconfundible ahumado cálido y picante de Talisker", dijo Jim.

Los nuevos whiskies se mezclan en el barril de The John Walker, haciendo que sus sabores se integren y dando más profundidad y capas de carácter. El resultado es un escocés maravilloso y elegante con sabores que se despliegan lentamente.

The John Walker, Last Cask está embotellado en un ABV del 40% y estará disponible en mercados selectos a partir de agosto a un precio de venta recomendado de: 21.835 ¥ Renminbi en China.

Notas a los redactores:

Acerca de John Walker:

Inspirado por nuestro fundador, The John Walker es un escocés elegante y madurado triple elaborado utilizando whiskies poco comunes de nueve antiguas destilerías que existieron en vida de nuestro fundador John Walker (1805-1857).

Este elegante y refinado whisky une con sabiduría expresiones poco comunes de las destilerías "fantasma" de Glen Albyn, Port Dundas y Cambus, junto con seis de las destilerías más históricas de Escocia: Cameronbridge, Cardhu, Mortlach, Clynelish, Dailuaine y Talisker.

Este whisky único tiene una maduración triple. Una larga y primera maduración en barriles individuales permite que se desarrollen sabores específicos únicos de cada destilería. Una segunda maduración combina los barriles individuales y los sabores en cubas de grano y malta separados. Finalmente, estas cubras se mezclan para crear una combinación maravillosamente equilibrada.

Este último paso emplea un barril de mezcla específico, hecho por toneleros de duelas de roble de más de un siglo. El tiempo pasado en este barril permite que las capas de delicado sabor maduren y se integren, creando una destacada profundidad y carácter.

Acerca de Johnnie Walker:

Johnnie Walker es la marca número uno en el mundo de whisky escocés (IWSR), de la que disfrutan personas en más de 180 países. Desde la época de su fundador, John Walker, los que mezclan sus whiskies han buscado más que nada el sabor y la calidad.

La serie actual de whiskies premiados comprende el Johnnie Walker Etiqueta Roja, el Etiqueta Negra, el Doble Negro, el Etiqueta Verde, el Reserva Etiqueta Dorada, añejado por 18 años, y el Etiqueta Azul. Juntos suman más de 19 millones de cajas vendidas anualmente (IWSR, 2018), convirtiendo a Johnnie Walker en la marca de whisky escocés más popular del mundo.

Acerca de Diageo

Diageo es un líder global en bebidas alcohólicas, con una sobresaliente colección de marcas que abarcan los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J B, Buchanan's y Windsor; los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One; además de las marcas Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Nueva York y nuestros productos se venden en más de 180 países en todo el mundo. Para obtener más información sobre Diageo, su gente, sus marcas y su desempeño, visítenos en http://www.diageo.com [http://www.diageo.com/]. Visite el recurso global de Diageo sobre consumo responsable de alcohol, http://www.DRINKiQ.com [http://www.drinkiq.com/], para encontrar información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/955831/The_John_Walker_Last... [https://mma.prnewswire.com/media/955831/The_John_Walker_Last...]

