9 de septiembre de 2019

Updated Results for Investigational Therapy Tepotinib Presented at WCLC 2019 (2)

1. Yang J, et al. AACR 2019 abstract CT193; NCT01982955. 2. Paik P, et al. J Clin Oncol 2019;37: (suppl; abstr 9005). 3. Bray F, et al. CA Cancer J Clin. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. 2018;68(6):394-424. https://doi.org/10.3322/caac.21492 PMID:30207593 4. Reungwetwattana T, et al. Lung Cancer 2017;103:27-37. 5. Mo HN, et al. Chronic Dis Transl Med 2017; 3(3):148-153. 6. Lutterbach B, et al. Cancer Res 2007;67:2081-8.

Contact:

Media Relations Annemarie.Eckhardt@merckgroup.com[mailto:Annemarie.Eckhardt@merckgroup.com]

+49-6151-72-26560

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/842717/MERCK__Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/842717/MERCK__Logo.jpg]