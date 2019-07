Utopia; un ecosistema pionero, descentralizado, P2P; anuncia el lanzamiento de las pruebas beta

8 de julio de 2019

Utopia; un ecosistema pionero, descentralizado, P2P que consiste en un servicio messenger y de correo instantáneo y seguro, una criptomoneda minable, navegador integrado y mucho más; anuncia el lanzamiento de las pruebas beta

LONDRES, 8 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Vivimos en un mundo de vigilancia total en el que la falta de privacidad se ha convertido en lo normal y la confidencialidad es cosa del pasado. Nosotros, un grupo de aficionados a la tecnología, creemos que esta situación no puede continuar así más tiempo y nuestra respuesta es Utopia. Utopia es un ecosistema con plataforma rico en funciones que se ha diseñado específicamente para proteger la privacidad de las comunicaciones y la confidencialidad y seguridad de los datos personales. Se he creó pensando en el público consciente de su privacidad que cree que esta es primordial.

Utopia es libertad, anonimato y un producto sin censura que llevó 5 años desarrollar. La vigilancia total, el control del flujo informativo y los engaños oficiales son lo que tiene como objetivo evitar Utopia. Cuando usas Utopia, el Gran Hermano ya no te vigila. Con Utopia, puedes evitar la censura y los cortafuegos en línea, con lo que eres libre para comunicarte con quien quieras, cuando quieras. El ecosistema de Utopia garantiza la libertad de expresión. No se puede revelar la ubicación física del usuario. Un tercero no puede interceptar ni leer la comunicación ni los datos. Los datos de la cuenta se guardan en el dispositivo local de Utopia del usuario en un archivo cifrado.

¿Por qué es Utopia tan increíble?

Utopia es una red de pares descentralizada que no usa un servidor central en la transmisión o almacenamiento de datos. La red la sustenta la gente que la utiliza y ofrece funciones de alta calidad, una interfaz de usuario fluida que ofrece mucho valor. Con Utopia, puedes enviar mensajes instantáneos de texto y voz, transferir archivos, crear grupos de chat y canales, transmisión de noticias y celebrar debates privados. Se puede geoetiquetar un canal con el uso de uMaps integrado lo que simplifica la búsqueda de canales en Utopia y añade una capa de seguridad adicional. Como resultado, no es necesario usar servicios públicos de mapas que recolectan tus datos para alimentar los grandes volúmenes de datos.

uMail es una alternativa descentralizada el correo electrónico clásico. No se usan servidores para la transmisión o almacenamiento de correos. la cuenta uMail, que se crea en un minuto, permite en envío ilimitado de mensajes y almacenamiento de adjuntos. El cifrado del ecosistema de Utopia garantiza la seguridad de la transmisión y almacenamiento de correos. Tu uMail, parte interna de Utopia, no se puede bloquear ni incautar.

uWallet integra toda la funcionalidad financiera de Utopia: haz y acepta pagos con la criptomoneda minable de Utopia, Crypton, acepta pagos en tu sitio web, paga con Crypto Cards sin revelar tu identidad o envía factura a usuarios de Utopia por tus servicios.

La red Utopia incluye una alternativa segura al Sistema de Nombres de Dominio (DNS) llamado Utopia Name System (UNS, Sistema de Nombres de Utopia). Es un registro de nombres descentralizado que no se pueden expropiar, congelar o corromper por un tercero. Cuando se registra, es de tu propiedad de por vida.

UNS combinado con la función de reenvío de paquetes permite enviar cualquier tipo de datos entre usuarios del ecosistema, lo que hace posible albergar diferentes tipos de recursos incluyendo sitios web en la red Utopia. Utopia integra el navegador Idyll para ver sitios web en la red entre pares de Utopia. Idyll es una buena alternativa a los navegadores TOR.

Los desarrolladores del proyecto Utopia han trabajado duro durante 5 años y han incluido más funciones sorprendentes que disfrutarás tales como cifrado de voz, miles de etiquetas y sonrisas, juegos multijugador, herramientas de colaboración y organización.

El equipo de Utopia tiene el orgullo de anunciar el lanzamiento de pruebas beta públicas.

Todo el mundo puede familiarizarse con las funciones únicas de Utopia y su enfoque revolucionario de ecosistema descentralizado diseñado para la privacidad. Existe un sistema generoso de recompensas por cualquier tipo de ayuda: informes de errores e ideas, promoción y actividad de influencia. Las pruebas beta durarán aproximadamente 3 meses. Cuando termine ese periodo, la versión final del ecosistema Utopia se lanzará y estará disponible para su descarga. Utopia es un software gratis que no tiene pagos únicos ni recurrentes por el uso de las amplias funcionalidades de Utopia.

Para solicitar participar en el programa beta y averiguar más información, incluidas capturas de pantalla, visita el sitio web https://beta.u.is Cuando hayas abierto una cuenta como probador beta en el portal de pruebas beta de Utopia, podrás descargar e instalarte Utopia en tu PC, Mac o Linux,

Utopia es una red de pares descentralizada que no usa un servidor central en la transmisión o almacenamiento de datos. Utopia permite a sus usuarios enviar mensajes instantáneos de texto o voz, transferir archivos, crear grupos de chat y canales, y hacer y aceptar pagos en la criptomoneda minable de Utopia, Crypton. Para averiguar más cosas acerca de Utopia y solicitar participar en la beta, visita https://beta.u.is [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2416727-1&h=1826839315&u...]

