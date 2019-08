27 de agosto de 2019

Van Leeuwen Pipe and Tube Group adquiere Benteler Distribution

- El tamaño de Van Leeuwen se duplicará en ingresos y número de empleados

- Acceso a importantes mercados en Alemania, Escandinavia, Suiza y Europa central

- La extensa red de distribución expande un rango de productos y servicios de valor añadido

ZWIJNDRECHT, Países Bajos, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- El Van Leeuwen Pipe and Tube Group ha entrado en un acuerdo para adquirir BENTELER Distribution, una división de BENTELER International AG con unos ingresos anuales de unos 750 millones de euros (2018). Esta adquisición estratégica ofrecerá a Van Leeuwen acceso a mercados clave adicionales en Europa, y contribuirá a mejorar su posición como distribuidor líder de materiales de conductos y tuberías en Europa.

BENTELER Distribution (BD) es una compañía de distribución internacional que ofrece un rango completo de tuberías de carbono y acero inoxidable y servicios personalizados, que opera en los sectores de la ingeniería mecánica, la automoción, la energía, la construcción y la construcción de buques. La compañía cuenta con 1.600 empleados en 59 localizaciones, incluyendo instalaciones de almacenamiento en 24 países. La incorporación de BD expandirá significativamente la presencia global de Van Leeuwen, especialmente en Alemania, Suiza, Escandinavia y Europa central.

La estrategia de Van Leeuwen consiste en expandir y mejorar su posición de mercado en varios segmentos de mercado y países mediante adquisiciones y crecimiento autónomo. La incorporación de BD al Van Leeuwen Pipe and Tube Group proporcionará a Van Leeuwen una amplia red de distribución en Europa, creando oportunidades para expandir el rango de productos de Van Leeuwen, servicios de valor añadido y tratamientos para sus clientes. La escala de compañías combinadas permitirá seguir el desarrollo de soluciones innovadoras para clientes, stocks optimizados y especializados con proximidad a los clientes e inversiones en interfaces del cliente respaldadas por la TI y distribución efectiva.

Sujeto a la aprobación por parte de las autoridades reguladoras relevantes, se espera que el cierre de la transacción se produzca durante el último trimestre de este año.

Peter Rietberg, presidente de la junta directiva de Van Leeuwen, dijo: "Incorporar Benteler Distribution a la red Van Leeuwen es un ejemplo perfecto de que realizamos mucho más que tuberías. Estoy deseando dar la bienvenida a nuestros nuevos colegas a la familia Van Leeuwen. Su experiencia, conocimiento de mercado y dedicación son de gran valor para nosotros. Juntos, podemos seguir invirtiendo en el desarrollo de sistemas, soluciones e infraestructura que ofrecerá a nuestros clientes un rango mayor de productos de conductos y tuberías, así como servicios de valor añadido. Esta adquisición marca un paso histórico en la historia de 95 años de Van Leeuwen, subrayando nuestra ambición de seguir siendo una compañía líder en nuestra industria".

Fotos disponibles a través de este enlace [https://vanleeuwen.getbynder.com/web/press_release_photos].

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

El Van Leeuwen Pipe and Tube Group es una empresa de comercialización internacional especializada en tuberías de acero y aplicaciones para conductos y tuberías. Est compañía de propiedad familiar, con sede en Zwijndrecht, Países Bajos, se fundó en 1924 y está activa en prácticamente todos los sectores industriales. Los ingresos de 2018 de la compañía ascendieron a 630 millones de euros. El Grupo tiene más de 40 filiales dispersas por Europa, Oriente Medio, Asia, Australia y Norteamérica. Los 1.150 empleados de Van Leeuwen tiene un conocimiento especializado en producción, gestión de proyectos, logística y planificación de stock, y trabaja estrechamente con clientes en los mercados de la industria y la energía. La combinación de logística global y conocimiento de productos y aplicaciones de clientes convierte a Van Leeuwen en una compañía líder en sus mercados.

Van Leeuwen Pipe and Tube Group: www.vanleeuwen.com [http://www.vanleeuwen.com/], press release other languages [https://www.vanleeuwen.com/en/press-release-language/] BENTELER Group and BENTELER Distribution: www.benteler.com [http://www.benteler.com/], www.benteler-distribution.com [http://www.benteler-distribution.com/]

