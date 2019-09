Vans defiende la expresión creativa con el lanzamiento de Vans Checkerboard Day

Vans donará 1 millón de dólares de las ventas globales del 21 de noviembre a Imagination.org

COSTA MESA, California, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Vans, la original marca de deportes de acción y defensora de la expresión creativa, se complace en anunciar el inaugural Vans Checkerboard Day que se celebrará el 21 de noviembre de 2019. Vans Checkerboard Day es un evento anual que defenderá e inspirará la expresión creativa a nivel mundial y brindará a los fans la oportunidad de participar en activaciones creativas, experimentar por qué la creatividad importa y devolverlo a las organizaciones que apoyan la expresión creativa.

"Vans Checkerboard Day es una oportunidad para nosotros para poner una estaca en el terreno y reunir a nuestro equipo interno, nuestra familia Vans extendida y nuestros fans de todo el mundo para unirse para celebrar la expresión creativa y hacer una diferencia en la vida de nuestros jóvenes", dijo Doug Palladini, presidente de Vans Global Brand. "Imagination.org es el socio perfecto para despertar un movimiento global para empoderar a nuestros jóvenes aprovechando la creatividad cotidiana para crear un futuro más brillante".

Con el objetivo de impulsar la creatividad, Vans donará un millón de dólares de las ventas globales realizadas a través de las tiendas minoristas de propiedad de la marca y Vans.com a Imagination.org [http://imagination.org/], impulsado por Two Bit Circus Foundation. Antes del 21 de noviembre, los fans tendrán la oportunidad de participar en las activaciones globales del Checkerboard Day, eventos y puntos de contacto de la marca para conectar las comunidades locales a través de experiencias únicas y personales y participar en la misión de la marca Vans.

"Trabajar con Vans como su socio benéfico en 2019 para Vans Checkerboard Day es una oportunidad increíblemente gratificante", señaló Nirvan Mullick, fundador de Imagination.org. "A pesar de ser reconocida como una de las habilidades más críticas para la próxima generación, la creatividad en los niños está disminuyendo. A través del Vans Checkerboard Day y la generosa donación de Vans a nuestra causa, estamos resolviendo esta crisis encontrando, fomentando y financiando la creatividad y el emprendimiento en niños de todo el mundo".

Vans Checkerboard Day amplía el espíritu de Vans' "Off The Wall" y el propósito de la marca para permitir la expresión creativa a través de sus pilares fundacionales: deportes de acción, arte, música y cultura callejera. El día anual reunirá a las comunidades en torno a la idea de que la creatividad es una parte esencial del ser humano y de que todos deben ser capaces de expresarse creativamente.

Para obtener más información sobre Vans Checkerboard Day, visite Vans.com/checkerboardday y siga Vans [https://www.instagram.com/vans/] para ver actualizaciones adicionales a medida que nos acercamos a celebrar juntos el 21 de noviembre.

Acerca de Vans

Vans(®), una marca VF Corporation , es la marca original de calzado deportivo de acción, ropa y accesorios. Las colecciones auténticas Vans® se venden en 84 países a través de una red de filiales, distribuidores y oficinas internacionales. Vans® cuenta con más de 2.000 tiendas en todo el mundo, incluyendo de propiedad, concesión y asociación. La marca Vans® promueve la autoexpresión creativa en la cultura juvenil a través de los deportes de acción, el arte, la música y la cultura callejera y ofrece plataformas progresistas como Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing(®), Vans Pool Party, Vans Custom Culture, y el eje cultural y local internacional de música de Vans, House of Vans.

Acerca de Imagination.org, impulsado por Two Bit Circus

La misión de Imagination.org, impulsado por Two Bit Circus Foundation una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3), es encontrar, fomentar y financiar la creatividad y el emprendimiento en los niños de todo el mundo con el fin de crear una nueva generación de innovadores y solucionadores de problemas que tengan las herramientas que necesitan para construir el mundo que imaginan. Impulsando un movimiento para ayudar a los niños y las comunidades a fomentar la creatividad a través de Creative Play, Imagination.org impulsado por Two Bit Circus Foundation, tiene como objetivo hacer crecer los capítulos de imaginación en todo el mundo. Imagine un mundo donde la creatividad y el emprendimiento son valores sociales fundamentales nutridos en escuelas, hogares y comunidades en todas partes, donde a todos los niños se les enseña a ser pensadores y hacedores creativos, y se les anima a hacer que sus mejores ideas sucedan. Diseñado para lograr el máximo impacto social, Two Bit Circus Foundation, tiene como objetivo cultivar la próxima generación de inventores, promover la gestión ambiental e impulsar la participación de la comunidad proporcionando a las escuelas y jóvenes de todos los medios acceso a aprendizaje STEAM práctico, herramientas modernas de realización y materiales reciclados.

