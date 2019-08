20 de agosto de 2019

Venture Global LNG anuncia el cierre financiero del proyecto de GNL en Calcasieu Pass

ARLINGTON, Virginia, 20 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. se enorgullece de anunciar el cierre de la financiación del proyecto de las instalaciones de GNL de Calcasieu Pass de la empresa y la correspondiente estructura de TransCameron de Cameron Parish, en Luisiana. La recaudación de la deuda y la financiación del capital financian por completo el balance entre construcción y puesta en servicio de Calcasieu Pass. La construcción de las instalaciones arrancó en febrero de 2019 y se espera que el proyecto alcance la fecha de operación comercial (COD, por sus siglas en inglés) en 2022.

Stonepeak Infrastructure Partners aportó una inversión de capital de 1300 millones de dólares para el proyecto. El grupo de prestamistas para la financiación de 5800 millones de dólares de la construcción de la empresa incluye a los principales bancos financieros de Asia, Europa y Norteamérica. Los prestamistas que han aportado financiación al cierre son Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

Los coconsejeros delegados de Venture Global LNG, Mike Sabel y Bob Pender, afirmaron que "nuestro objetivo siempre ha sido reducir el coste de la electricidad ofreciendo al mundo GNL limpio y económico. El cierre de nuestra financiación es la culminación de años de esfuerzo y queremos expresar nuestra más sincera gratitud a nuestro equipo de Venture Global, a nuestros colaboradores en la construcción, a los clientes de base, a nuestros prestamistas y asesores, a Cameron Parish y a nuestros colaboradores locales de Luisiana".

Calcasieu Pass ha recibido todos los permisos necesarios, incluida la autorización de la FERC y la autorización de exportación sin acuerdo de libre comercio del Departamento de Energía de EE. UU. El proyecto incluye acuerdos para la venta y compra de GNL durante 20 años con Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol y PGNiG. Venture Global LNG también está desarrollando el proyecto Plaquemines LNG de 20 MTPA y el proyecto Delta LNG de 20 MTPA, ambos en la parroquia de Plaquemines (Luisiana).

Morgan Stanley actuó como asesor financiero para Venture Global en esta transacción. Latham & Watkins LLP han actuado como consejeros para Venture Global y Skadden, Arps, Slate, mientras que Meagher & Flom LLP han asesorado a los prestamistas.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor de GNL de bajo coste a largo plazo que se abastece de las ricas cuencas en recursos de producción de gas natural en Estados Unidos. La instalación de 10 MTPA de Venture Global en Calcasieu Pass está en fase de construcción en la intersección del canal navegable de Calcasieu y del golfo de México. Venture Global LNG también está desarrollando el proyecto de las instalaciones Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA y el proyecto Venture Global Delta LNG de 20 MTPA, cuyas instalaciones se sitúan al sur de Nueva Orleáns, a orillas del río Misisipi. Para obtener más información, visite www.venturegloballng.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2555725-1&h=1526363501&u...].

