9 de julio de 2019

Warren Buffett y Justin Sun aparecerán en un acto conjunto

SAN FRANCISCO, 9 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El 25 de julio a las 10:00, hora local, la TRON Foundation celebrará una rueda de prensa en el Nasdaq Entrepreneurial Center de San Francisco, California.

https://mma.prnewswire.com/media/751269/Tron_Foundation_Logo... [https://mma.prnewswire.com/media/751269/Tron_Foundation_Logo...]

En el acto participarán Warren Buffett, el inversor multimillonario y consejero delegado de Berkshire Hathaway y Justin Sun, fundador de la plataforma blockchain TRON y consejero delegado de BitTorrent, la red líder de transmisiones entre pares. Ambos participantes aportarán su perspectivas sobre la blockchain y las criptomonedas y ofrecerán sus puntos de vista sobre lo que esperan de la conversación privada que mantendrán durante el Power of One Lunch, una comida a la que asistirán esa tarde en el restaurante Quince.

Sun fue el mayor postor, con una oferta de 4.567.888 USD, durante la subasta del acto Power of One Lunch en beneficio de GLIDE Foundation, una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco. Karen Hanrahan, presidenta y consejera delegada de GLIDE Foundation, también estará presente junto con Buffett y Sun, y disponible para contestar preguntas de los medios de comunicación. Los periodistas inscritos tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los tres participantes.

Esta invitación va dirigida a representantes de medios de comunicación acreditados. Las puertas se abrirán a las 9:00, hora local, para un desayuno privado. La rueda de prensa oficial comenzará a las 10:00. Las entrevistas individuales en persona deben solicitarse como mínimo tres días antes de la rueda de prensa.

Después del acto Power of One Lunch habrá una rueda de prensa adicional en 301 Howard Street, a las 16:30, hora local. Justin Sun aportará sus impresiones de la comida con Warren Buffett y estará disponible para participar en entrevistas individuales.

Los representantes de los medios de comunicación acreditados también están invitados a asistir al acto Power of One TRON After Party [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518769-1&h=3937381125&u...] que se celebrará en la terraza de la azotea del Hotel VIA.

Para asistir a cualquiera de los actos mencionados anteriormente, complete el siguiente formulario de inscripción en línea [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518769-1&h=814100326&u=...].

La rueda de prensa se transmitirá en línea en la página de Facebook de TRON Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518769-1&h=1927267438&u...].

PARTICIPANTES QUE HAN CONFIRMADO SU PRESENCIA

-- Justin Sun, fundador de TRON, consejero delegado de BitTorrent -- Warren Buffett, consejero delegado de Berkshire Hathaway -- Karen Hanrahan, presidenta y consejera delegada de GLIDE Foundation

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/751269/Tron_Foundation_Logo... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518769-1&h=1127565621&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Cliff Edwards, cliff.edwards@tron.network,415.699.2755